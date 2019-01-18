EBENE护膝护腰背．银发族新春拜年无烦恼 普天同庆的春节转眼间又到了，这是一家老少一起出门旅游探望亲朋好友的好日子。

普天同庆的春节转眼间又到了，这是一家老少一起出门旅游探望亲朋好友的好日子。

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可惜，随着岁月的流逝，家里长辈们的身体状况也大大不如年轻时，经常活动不久就感觉到腰酸背痛，而支撑整个身体双脚和膝盖退化，更让他们疼痛到不想走路，宁愿留在家中不想出门活动。

正是因为这些原因，现今不少银发一族的晚年生活都不太如意，除了身体上病痛折磨，与亲朋好友们的关系也因为少了来往而生疏。

想要家里长辈有一个美好的新年，适当的护理是必不可少，而EBENE的两款产品EBENE医明生化能支撑腰带和EBENE医明生化能护膝护具绝对能够舒缓减轻老人家们的身体不适，让他们度过一个美好的春节。

EBENE生化能支撑腰带

减轻背部疲劳预防伤害

我们健壮的身体在岁月的侵蚀下，身上的肌肉和关节会逐渐疲弱退化，当你长时间在户外活动，会感受到身体不再像年轻时灵活健康，全身都疲累酸痛的要命，做做家务，可能就必须要休息大半天，尤其是支撑全身主干的背部。

如果你想要保养及预防背部伤害，EBENE医明生化能支撑腰带就是最佳的解决方案，它是为人体背部量身定制，并且具备数项功能，包括促进背部的血液循环，缓和紧绷的背部肌肉与神经组织。

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此外，EBENE医明生化能支撑腰带也能提供更好的背部支撑，预防背部受伤。EBENE医明生化能支撑腰带可以有效地纠正站立或坐姿，其有效的支撑背部功能，能减轻背部疲劳，提升你室内或室外活动的质量，实现身体健康的理想。

Ebene生化能和电气石膝护具

舒缓膝盖疼痛促进血气循环

除了腰部和背部以外，膝关节也是日常生活中不可忽略的重要活动部位，现今很多人，包括年轻人都面对膝盖疼痛问题，而这情况在银发一族中更加明显。

膝盖关节承受身体70%的重量，长期或过度使用膝盖关节及进行重复性动作等，都会导致膝盖关节退化，形成膝盖疼痛。而且血气循环不好也会造成关节退化、软组织变薄，当你发现上下楼梯时膝盖隐隐作痛，又或者发出咯咯声，这提醒你是时候保护你的膝关节了。

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Ebene生化能和电气石膝护具适合每一个年龄层的人，它的独特的性能可以促进身体和心灵的整体健康，它能过刺激膝盖和腿部的血液和氧气循环，减少发炎，同时向膝关节和软组织提供营养，加强和防止膝盖脆碎的风险。

此外，容易穿戴又舒适的Ebene生化能和电气石膝护具能够有效地缓解慢性和关节炎性膝关节疼痛，减少膝盖关节水肿。Ebene生化能和电气石膝护具也为膝盖提供良好的保护，发挥支撑关节、放松肌肉及预防损伤作用，并且减轻运动后的疼痛，纾缓膝盖关节僵硬、脚踝肿胀及肌肉疼痛，让你可以行动自如，提升生活品质！