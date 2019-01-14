祖基菲里：价格30万面积1400平方尺．春节后推介M40可负担屋 柔佛州房屋及乡区发展委员会主席祖基菲里披露，柔州政府将于农历新年后推介符合M40群体，价格定在30万令吉、面积达1400平方尺的可负担房屋。

祖基菲里（左四）推介\"一个家庭，一个住所”口号后，与部门官员合影。（图：星洲日报）

（依斯干达公主城13日讯）柔佛州房屋及乡区发展委员会主席祖基菲里披露，柔州政府将于农历新年后推介符合M40群体，价格定在30万令吉、面积达1400平方尺的可负担房屋。

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他说，有关计划的相关文件仍在处理中，但预计华人农历新年后即可公布详情并推介，而首个阶段的建造计划将落在需求量比较高的新山及古来县。

祖基菲里于今日向该部门的职员致新年训词后，在新闻发布会上披露上述消息。

祖基菲里在进一步说明可负担房屋时指出，过去的房屋政策基本份为依斯干达区及非依斯干达区两类。

他说，随着发展趋势带来的转变，当局随后进行了更具体的分类，即依据收入、城镇的发展以及网上登记的等候名单划分为ABC区，提供给M40群体的房屋计划是新的项目，因此列为D区，意即归类为可负担房屋D（RMBD）。

他进一步解释，A区涵盖的范围是新山和古来县；B区包括峇株巴辖、麻坡、昔加末及居銮县；C区为东甲、笨珍、丰盛港和哥打丁宜县。

由于发展不一致，B区的可负担房屋D，价格为25万令吉，至于C区，当局则不建议推出，因为有关价格或可能较当地的房市价格来得高，若如此就无谓推出可负担房屋D了。

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他补充道，无可否认，列为C区的丰盛港也有相关需求，惟考量了当地部份居民或会面对借贷难题，因此当局暂不考虑在该区推出可负担房屋D。

商以租买方式推出

“不过，我们也在讨论是否要以租买（sewabeli）方式推出，在缓冲期让有关人士于5年内逐步提升他们的购买力。”

另一方面，祖基菲里强调，在A区被定位为旗舰A区域的新山和埔来，因为是比较中心的地带（centre business district）仅允许建造分层可负担房屋D，其他区则可建造有地可负担房屋D。

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另外，他透露，政府考量先在新山及古来推介可负担房屋D的其中一个因素之一，主要是网上8万5000个登记等候名单中，有70%申请者来自上述两个县区，显示这里的需求相对比较高。

除了可负担房屋D，祖基菲里今日也披露，柔州政府计划拨出300万令吉执行乡区策略蓝图，以发展州内包含667个乡镇及逾2000个甘榜和新村的落后地区。

他透露，柔州政府是首次提出有关计划。计划会先从柔州南部开始再延伸至中部和北部。

较早前，他在新年训词大会上也推介了“一个家庭，一个住所”的口号，望柔州希盟政府能在2023年落实推出10万间可负担房屋的目标。

此外，首次为部门职员带来新年训词的祖基菲里，再次提醒公务员必须拒绝任何形式的贪污和滥权，同时必须忠于目前的政府机制，以团队的精神，协助政府达到带领柔州前进的目标。