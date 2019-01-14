王宝钦‧卖地寻租 根据原产业部长郭素沁的说法，国家土地资产公司（ATNB）先在2010年10月以15亿令吉向橡胶局购买土地，两年后再以22亿8000万令吉将土地转售给雇员公积金局（EPF），赚走7亿8000万令吉。

橡胶局闹出贱价卖地案，前朝官员的心态是，既然买方卖方都隶属政府，最终的“赚益”也归于政府，那有甚么问题？

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问题可大著了。

根据原产业部长郭素沁的说法，国家土地资产公司（ATNB）先在2010年10月以15亿令吉向橡胶局购买土地，两年后再以22亿8000万令吉将土地转售给雇员公积金局（EPF），赚走7亿8000万令吉。

上述土地将开发为总值大约500亿令吉的房产项目，按照前首相拿督斯里纳吉的说法，公积金局“有机会替会员赚取数百亿令吉盈利”。

这种所谓的“交易”，一点也不公平，更枉论公正、公开。难道当权者认为，只要最终获利的是政府（或口头上的人民），一切就没问题？依纳吉的回应来看，最大问题显然是出在当政者的心态。

我们都知道，土地是政府的主要资产，也最容易衍生贪腐问题。

国家银行以20亿令吉向政府买地，甚至更早之前朝圣基金局以1亿8850万令吉向一马公司（1MDB）购买敦拉萨国际贸易中心土地，都引发坊间无数的疑问，最后却在一手遮天之下，万事“好商量”，最后悄然掩盖。

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在一系列土地买卖事件爆发后，同为政府属下的“买卖双方”都宣称，交易是以市价为准；他们不会以为，只要价格合情合理，买卖也就合情合理吧？

连一贯形象清廉的国行，也只能在事后勉为其难强调，买地资金是否用于“接济”一马公司，不在国行的控制范围。

一系列土地丑闻，赤裸裸地揭开前朝政府对属下机构予取予求的心态，甚至随时能够假人民名义上下其手，而丝毫不以效率为重，造成公共资源浪费问题严重。

此外，当权者依照个人喜好偏袒政府相关机构和政府相关公司，固然会在姐妹机构中引爆“争宠”的问题，而偏重政府公司的处理方式，也将导致私人企业面对不公平的竞争。

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众所周知，贪腐横行会“吸引凭借政府保护而进行的寻求财富转移”，也即是所谓的寻租行为，这不利于各行各业以至国家经济的长期发展。

当然，土地丑闻背后最大问题，还是一党独大。现在，这个问题看起来解决了，希望未来不会重演。