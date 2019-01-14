洪建文‧数字会说话 自古以外，我们都相信数字有股神奇的力量，而数字与我们的生活密不可分，从日常的年月日分秒到距离、汇率等等都有数字的身影，就连人类的情绪都能透过数字具体化。

自古以外，我们都相信数字有股神奇的力量，而数字与我们的生活密不可分，从日常的年月日分秒到距离、汇率等等都有数字的身影，就连人类的情绪都能透过数字具体化。

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没错，人心是极其复杂的，感觉更是虚无飘渺的，但借由统计一些数字，并加以分析和诠释，最后就能将人的感受和情绪“拟物化”，甚么信心指数、景气指数都是这样来的。

最近，又有大行透过数字去揣测人心了，大马评估机构公布了最新的商业信心指数（RAMBCI），发现参与调查的3500家公司看淡2019年未来6个月前景，今年首季至次季的企业和中小企业指数，分别下跌至55.1点和51.0点，写下两年前开始调查以来最低水平。

大马评估机构指出，国内市场成长放缓、全球需求和投资活动不稳定，以及2019年财政预算案释出的正面催化剂不足，都是造成未来6个月商业情绪普遍疲软的主因，建议政府需对塑造整体经济环境的未来经济政策提供更多的指引，主要是这对建立企业的商业信心至关重要，也是潜在改变大局和带动今年经济成长更为强韧的关键。

看到这里，很多人肯定想为政府说句公道话，财政预算案、第11大马计划（11MP）中期评估报告不是已经为国家未来经济走向定调，何来更多的指引需要呢？

没错，财政预算案和11MP中期评估报告确实为国家未来经济发展路线定调，但这充其量只是一个庞大发展计划的概念图，如何具体落实，政府是否已经交代清楚了？

希盟政府为重导国家经济重返正轨，将财政部主导的经济事务一分为二，细分成财政部与经济事务部，但直到今日仍有许多人对财政部与经济事务部的实际权力范畴不甚了解，这些讲得天花乱坠的“未来”愿景该由那个部门主导？似乎到现在都还没说清楚。

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我本期待财政部与经济事务部将起到1+1大于2的效果，但直到现在，除了纸面上的承诺和数字外，实际行动似乎还看不到影，反而看到掌舵人纠结于报道未能反映国家经济现况，试问这样的情况，如何叫我对未来经济有信心呢？