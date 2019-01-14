陈艳芳‧宽频大战 人民盼受惠 大马的电讯业今年会很热闹，因为能源大哥国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）和最大收费电视ASTRO公司（ASTRO,6399,主板电讯媒体组）宣布插足宽频业务，为大马消费者提供更多选择。

大马的电讯业今年会很热闹，因为能源大哥国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）和最大收费电视ASTRO公司（ASTRO,6399,主板电讯媒体组）宣布插足宽频业务，为大马消费者提供更多选择。

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作为消费者，对更多业者投入电讯业竞争乐观其成，除了希望竞争下有更多的服务，也希望收费可以更平易近人。

竞争对电讯公司而言当然不是好事，价格战更伤身，但作为消费者，当然希望有更好和更实惠的服务。

大马的固定宽频服务在去年政府强逼“价格下调，网速加快”下，世界排名显著进步，跳升10位至第26名，不过整体表现还有很大进步空间，而收费虽说下调，但还不是所有人都能负担，且降价加速后的服务并不稳定，断线降速的情况频密发生。

最让人失望的是，快速的宽频覆盖范围还是局限大城市地区，大部份乡镇的网速因为缺乏竞争，由马电讯（TM,4863,主板电讯媒体组）独霸，继续又贵又龟速。

竞争对改善服务肯定有帮助，遥想固定宽频被垄断的时代，服务之差，网速之慢，价格之贵，令使用者没齿难忘。

后来时光网（TIMECOM,5031,主板电讯媒体组）和明讯（MAXIS,6012,主板电讯媒体组）加入提供城市地区的固定宽频服务，配套价格虽还不亲民，网速表现却有立竿见影的进步。

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国能和ASTRO公司加入电讯战场，分析一般认为马电讯是最大输家，但对110万名因streamyx龟速而懊恼的使用者，有低价和替代选项，应该是大好消息。而且，更希望在竞争的鞭策下，可以让马电讯尽快加速扩大unifi的覆盖范围。

除了固定宽频，大马电讯使用者也希望电讯业者在手机4G网速上可以进步，毕竟全球排名每况愈下至76位，下载平均速率18.41Mbps，远低于全球平均下载速率23.8Mbps，在全球迈向5G时代，大马网速远远落后了，但收费相对高昂。

在网络时代，业者之间的良性竞争，加上政府政策辅助，让大马电讯服务素质可以迎合要求，对国家，公司和人民都是好事。