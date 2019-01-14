廖彩彤．哺乳妈妈的友善环境（MamaFriendly） 近年来，母乳被全球公认为对婴儿最好的食物，母乳喂养也掀起热潮。然而，当妈妈在哺乳时却面对了许多的挑战。

近年来，母乳被全球公认为对婴儿最好的食物，母乳喂养也掀起热潮。然而，当妈妈在哺乳时却面对了许多的挑战。

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对于双薪家庭的妈妈来说，必须兼顾工作与孩子，加上本地职场环境对母乳妈妈仍不友善。若细心观察，不难发现在柔佛哺乳妈妈的友善环境（MamaFriendly）廖彩彤柔佛州妇女发展及旅游委员会主席兼柔佛再也区州议员讯边城日议言堂州的各个角落，能提供顾及隐私、并能让妈妈哺乳的哺乳室可说是少之又少。

即使难得找到哺乳室，也是在商场中与厕所并邻的育婴室。哺乳室与育婴室的差别在于，哺乳室是让哺乳妈妈有一个私人空间亲喂宝宝，或面对涨奶时有一个地方挤奶。育婴室则是当宝宝大小解时，能够方便父母更换尿片和清洗的地方。

除了女性外，对男士来说也是一个烦恼，除了自己的太太外，曾经就有男士与我分享他们在外遇到哺乳妈妈正在喂奶时，他们都会不知觉感到尴尬与不自在。

台湾超过3000千间哺乳室，无论是本地居民或者外国游客，无不对台湾哺乳室留下深刻印象，感受到不止是台湾人的热情，还有他们的细心和友善态度。

每一件事都是最重要的小事，若我们下定决心实行并推广哺乳室，相信不但可以协助解决哺乳妈妈的烦恼，更可以让来到柔佛游玩的哺乳妈妈放心地把小朋友带出门。