张念群吁准备资料呈交．古来学校即起可申请拨款 古来区国会议员张念群吁请区内学校，即日起可准备申请拨款的资料。

张念群（前排右七起）、再纳在活动上，与古来县部份女校长合照。（图：星洲日报）

（古来13日讯）古来区国会议员张念群吁请区内学校，即日起可准备申请拨款的资料。

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她因为去年有些学校未申请拨款，因此发出上述呼吁，以便选区内每所学校都能获得拨款。

拨款多寡视用途而定

她今日为“古来县教育局数据与创新奖颁奖礼”开幕时说，她今年获得的选区拨款有150万令吉，其中大部份会用在教育用途。

她说：“有的学校会获得比较多的拨款，有的会比较少，这不是因为偏坦，而是根据校方的申请处理。”

“我认为妥善处理人民税金的其中一种方法，就是发展学校。”

上述颁奖礼上共颁发了373份奖项，以表扬在学术、课外活动等方面有杰出表现的学校。

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出席者包括：柔佛州教育局素质保证组主任卡玛鲁丁、古来县教育局局长再纳等。

其中，东姑阿都拉曼布特拉国中夺得古来县最佳学校和最佳国中；江加埔来淡小夺得古来县最佳小学（华淡小组）；大古来城国小二校夺得最佳国小。

上述奖项的得奖人包括：东姑阿都拉曼布特拉国中长安努亚、江加埔来淡小校长卡里雅南、大古来城国小二校副校长莫哈末沙。