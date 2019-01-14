威城中短期业务低迷 该公司营业额则保持10亿8000万令吉扯平水平。这些表现尚不算太差，不过，惊吓市场分析员的利空，实是未来业务前景不好，特别是旗下大马业务的其中一个客户可能大减其订单，最坏打算可能高达5亿令吉，这才是令分析员及投资者感到担心主因。

读者WONG问：威城(VS,6963,主板工业产品服务组)的股价受挫后，基本面好吗？财务状况如何？值得长期投资吗？



答：先看威城最新业务发展，以及其财务状况。威城于2018年11月中宣布了表现较差的2019财政年首季业绩。

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威城首季净利按年收窄7.1%至3980万令吉（前期为4290万令吉），主要受到脱售一家子公司蒙亏540万令吉、外汇亏损达640万令吉的拖累。

该公司营业额则保持10亿8000万令吉扯平水平。这些表现尚不算太差，不过，惊吓市场分析员的利空，实是未来业务前景不好，特别是旗下大马业务的其中一个客户可能大减其订单，最坏打算可能高达5亿令吉，这才是令分析员及投资者感到担心主因。

首季净利令人失望

马六甲证券分析员就指出，威城首季净利表现令人失望，仅占其全年净利预测2亿2400万令吉的17.8%，营业额则仅占全年预测的21.9%。这主要是大马及中国业务表现皆比市场预期来得差，特别是中国业务受到大规模成本重组（裁员成本）拖累。

展望未来，分析员预料威城赚幅成长轻微，主要是其较高营运成本及较低的生产使用率，特别是失去现有一个主要客户的订单。2019财政年营业额料比2018年来得低，与较低的盒装订单前景一致。

威城也在缩减中国业务以降低营运成本及下跌的销售额。预料2019财政年将是中国业务面对痛苦的一年，主要是受到中国与美国贸易战日益紧张的负面冲击。

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下半年恐失主要客户订单

分析员指出，预料威城在2019财政年下半年失去一个主要客户的盒装订单，料是全球消费者电子产品需求走软所致。所以大马业务营业额料走低（低营收及高人工成本），特别是本地销售占整体营业额逾半或是主要营收贡献者。

预料其中国业务将连续第二年落入净亏损，因受到美中贸易战拖累其销售额，大幅度的裁员配套加剧亏损，预料会有更多削减成本措施、厂房使用率不足、以及脱售子公司蒙亏等。

长期而言，分析员则稍为派发"定心丸"，即中国业务重组实有必要，以确保公司得以继续生存及改善其盈利，特别是在全球经济成长潜在走低的时刻。

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明后年财测下砍

基于上述因素，威城的中短期业务前景低迷。

该公司的优势包括有望攫取新客户填补大批订单缺失的缺口，特别是过去良好记录及有能力提供所需要的产能包括人力资源在内。

该行将威城的2019及2020财政年净利预测下砍38.0%，分别至1亿3870万令吉及1亿6230万令吉。营业额则下调至36亿6000万令吉（减25.5%）及39亿5000万令吉（减28.2%），反映其2019财政年下半年的疲弱展望。当时该行将其目标价，从之前的2令吉下调至1令吉25仙，保持在其预测本益比17.0倍水平。

当时其他证券研究给予的目标价也可作为参考，包括艾毕斯研究1令吉31仙、大马投行的1令吉13仙、大众研究的97仙以及马银行研究的82仙。

财务状况方面，截至2018年10月30日为止，该公司的总资产为32亿1168万4000令吉，其中流动资产总额达20亿3441万3000令吉，包括库存为4亿4412万6000令吉、合约资产为1亿3748万3000令吉、贸易及其他应收款项为10亿7600万3000令吉、现金及等同现金为3亿6180万4000令吉。

非流动资产下的产业/工厂/器材占9亿2302万5000令吉、预付租赁付款为7790万2000令吉、联号公司投资为7030万令吉、其他投资为8915万令吉等。

威城的总负债为15亿2195万8000令吉，其中流动负债占13亿6534万4000令吉，包括贸易及其他应付款项为7亿9566万2000令吉、贷款及借贷占5亿4649万4000令吉。该公司每股净资产值为84仙。储备金为8亿1134万5000令吉。