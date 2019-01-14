海事重工股价到底？ 海事重工（MHB,5186,主板能源组）最近与沙地阿美签署了长期岸外协议，该公司将拥有竞标沙地阿美总值30亿美元（125.3亿）项目的机会。

齐先生问：海事重工（MHB,5186,主板能源组）的股价是不是到底了？最新业务进展是甚么？

广告

答：海事重工（MHB,5186,主板能源组）最近与沙地阿美签署了长期岸外协议，该公司将拥有竞标沙地阿美总值30亿美元（125.3亿）项目的机会。

马银行研究认为，若海事重工可取获约10亿令吉及以上的大型新项目，将会是该公司短期催化剂。

在这项协议下，海事重工的技术能力将被验证，有利于推进该公司战略扩展区域愿望，同时减缓过度依赖本地市场。

海事重工与德西尼布美信达财团（Technip）的联营公司，与沙地阿美签署6年长期岸外协议，可另延长6年，协议包括为沙地阿美离岸维修计划及水中项目提供海上设施的工程、采购、制造、运输和安装。

海事重工在完成数十亿的Kawasari项目，预计将加快其他订单，目前累积订单约达9亿令吉。

马银行认为，海事重工目前现金充裕，股价已被低估。基于该公司握有5年总值11亿令吉的累积订单，该行维持目标价于1令吉水平，并予以“买进”评级。