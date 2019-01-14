WCT与睦兴旺获新合约‧可补进？ WCT控股与林叶资本（TSRCAP,5042,主板建筑组）的联营公司，最近获颁发国投118大楼旁6亿7680万令吉建购物大楼订单，分析员正面看待，也确实令股价有所激励。

读者WOO问：1）WCT控股（WCT,9679,主板建筑组）最近拿到一项新合约，股价有点回升，但还是很低，请问是不是可以补进了？

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2）睦兴旺工程（MUHIBAH,5703,主板建筑组）的情况也相似，分析员是如何看待它最新拿到的合约？我已经有赚利，可以卖出吗？还是股价还能再跑？

答：WCT控股与林叶资本（TSRCAP,5042,主板建筑组）的联营公司，最近获颁发国投118大楼旁6亿7680万令吉建购物大楼订单，分析员正面看待，也确实令股价有所激励。

达证券调高WCT控股明后年财测4.3%和5.8%，这是2018财政年第三建筑订单，使未完成订单高达67亿令吉，可忙碌3年，超越该行23亿令吉预测。

假设营运赚益6%，料可贡献1570万令吉或每股盈利1.1仙，截至今年6月杪之0.99倍高负债比，是一隐忧。

WCT控股今明年财测调高

丰隆研究也认为获订单可喜，调高今明年财测3.3%和3.9%，然而宏观状况令吉谨慎；政府展延、搁置一些大型计划为建筑业前景抹上一层阴影。

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MIDF研究指出，WCT控股和林叶资本成立51%：49%股权联营公司，以持股论是获3亿4520万令吉订单，因此总共有63亿令吉未完成订单。

MIDF正面看待上述订单，这比预期的20亿令吉订单超出30%，这正好填补产业颓势，因而对未来两年财测保持不变。

以7至9%赚益计，WCT控股从上述建筑订单每年获1000万至1200万令吉，同期其产业营业额也按年跌35.2%。

肯纳格研究认为这是“圣诞礼物”而正面看待，使其未完成订单增至73亿令吉和可忙碌3年。该行认为，如何清理高达8亿6500万令吉产业库存是优先任务，若能销出一半，将是重估催化剂。

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分析员给予的评级不一，从售出到买进都有，目标价则是介于54仙至1令吉10仙之间。

2）睦兴旺工程获国油颁发价值2亿零500万令吉合约，使其未完成工程增至20亿令吉以上，分析员正面看待和维持财测。

MIDF研究说，获取上述工程订单在其6亿令吉订单补替的预期之中，因而不会调整2018与2019财政年财测。

分析员说，睦兴旺未完成订单总值21亿令吉，其中25%或5亿1500万令吉为起重机订单；目前竞标41亿令吉订单，76%为基建计划。

该公司所获工程一在马六甲，另一在缅甸，预期各于2020年首季与次季完成。

肯纳格研究估计，未完成订单20亿令吉提供2年清晰度；假若税前盈利8.0%，2019财政年从该订单可获900万令吉盈利，惟今后两年财测不变。

柬埔寨盈利贡献大

至于其联号公司的柬埔寨机场，肯纳格说，每年的15至16%高搭客增长率，仍是一大盈利贡献；未来仍可受搭客驱动增长，特别是来自中国旅客。

分析员说，在首9个月业绩中，柬埔寨机场占税前盈利的60%，是睦兴旺工程的主要盈利驱动力。

分析员普遍看好该股前景，给予买进及超越大市评级，目标价则是介于3令吉15仙至4令吉15仙之间。