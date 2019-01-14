加亨野象群又出没．小园主谈象色变 加亨再现野象群踪迹，小园主农作物遭摧毁，纷纷谈象色变，吁请当局尽速解决象群问题。

数量庞大的野象群在加亨十七碑村园区出没。（图：星洲日报）

（居銮13日讯）加亨再现野象群踪迹，小园主农作物遭摧毁，纷纷谈象色变，吁请当局尽速解决象群问题。

广告

加亨各大小园主频频面对象群肆虐，昨日社交媒体又流传20余头野象出没在十七碑村油棕园的影片，并注记“全年入场免费野生大象园”，令人感受到小园主的无奈心情。

黄保武：傍晚拍到象群踪迹影片拍摄者黄保武（36岁，油棕收购厂业主）向星洲日报《大柔佛》社区报记者透露，该影片是在昨日傍晚5时许拍摄，地点是在他的油棕收购厂旁的酸柑种植地。

他指出，该地段上方有高压电，属于政府用地，并出租给小园主种植酸柑，象群虽不吃酸柑，但体型庞大，路过时也压毁了不少株酸柑树。

他提到，象群都会在邻近油棕芭游走，昨日也临近他的厂房，并摧毁了约80棵油棕。

“一颗油棕差不多20令吉，损失千多块，但是这些被摧毁的油棕，我们种了3到4年，这些时间和照顾的心力是金钱无法衡量的。”

他盼望有关当局可以尽快采取行动，因小园主不仅需要日夜担心收成，也无法承受如此频繁的损失。

广告

他透露，野象群有逐渐增多的迹象，这8个月下来，十七碑村的小园主已经损失逾2000棵油棕。