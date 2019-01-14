新山文化街新春亮灯．大雨扫兴街头挥春移师文物馆 兴建雨盖更迫切！新山中华公会陈旭年文化街管委会原定昨日傍晚6时30分在新山文化街举行“2019年挥春一条龙暨新春亮灯仪式”，却在仪式初开始时下了倾盆大雨，导致挥春地点也因此移师到新山华族历史文物馆，并延迟1小时才正式开始。

原定的新春亮灯仪式也改为自动亮灯。（图：星洲日报）

（柔佛．新山13日讯）兴建雨盖更迫切！新山中华公会陈旭年文化街管委会原定昨日傍晚6时30分在新山文化街举行“2019年挥春一条龙暨新春亮灯仪式”，却在仪式初开始时下了倾盆大雨，导致挥春地点也因此移师到新山华族历史文物馆，并延迟1小时才正式开始。

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郑金财：迫切需建雨盖

新山中华公会会长拿督斯里郑金财在仪式上致辞时指出，在陈旭年文化街举办活动已经来到第10个年头，过去的每个星期六举办各式活动，算起来一年52个星期，活动已有超过500项。

他表示，公会在过去的10年无论在财力、人力及物力都尽了很大的本份，秉持着发扬华人传统文化，也抱着很大的期望，希望新政府能够将这个地方打造成真正的文化街，在未来影响更多年轻人。

他透露，藉着这次的机会向在场的州及市议员反应该会所面对的问题，除了雨盖外，也需要兴建多层停车场，因为民众常面对泊车问题并感到懊恼，这也将没办法吸引更多人到场参与。

他说，对于文化街的提升及美化，他希望至少在每一年都能够看到市政厅及州旅游局采取主动的方式参与美化活动，如此一来，将有效吸引更多游客到来。

“虽在政府的规划下，保存了老街的计划，但这几年看来力度仍不够。我们希望新的一年，有关当局能够给予更多支持及配合，吸引更多游客，并帮助管委会更加顺利举办活动”

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盼政府研究规划市集

另外，针对新山陈旭年文化街市集（Bazaar），他强调，希望政府能够给予长远的计划，该会并不反对小商在该地经营生意，但是在如何规划上，也愿意配合市政厅一起研究并提升。

他透露，该会曾接到商家的投诉指市政厅提升道路后路变得更窄，对商家造成不便。

“我希望有关当局能够学习邻国，在进行一些计划前，能够先与当地团体、代表或商家沟通，听取民意并一起讨论。我相信他们会提供有关当局更好、更实际及有建设性的意见，让事情做起来事半功倍。”

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他说，如等到执行后，才引起民众拉布条抗议，只会劳民伤财，事倍功半。

邹裕豪：体会没雨盖难处

柏伶区州议员邹裕豪在会上致辞时回应道，他也在场体会了这次的难忘经验，兴建雨盖是前朝政府承诺的，而据他了解，市政厅已有蓝图，他将会去检查及跟进。而泊车问题是长远的，需要看如何处理交通的规划。

他表示，毕竟只有当事人才了解该街的情况，因此他感谢新山中华公会会长拿督斯里郑金财给予政府宝贵及正面的意见。

另一方面，他说，这次挥春活动在五脚基进行，想必将是一次难忘的经历。而他最后一次写楷体也是在中三考试时，他珍惜当时所留下的底子。

他透露，在多元种族国家，捍卫各别种族文化是非常重要的，这也是捍卫马来西亚多元重要的一环。

他说，他将会尽能力捍卫这些文化，并表示，该区也是一个多元文化区，因为拥有柔佛古庙及锡克庙。

他表示，虽在议会上曾追问有关前朝政府计划将该区打造成和谐街（Jalan Muafakat）的课题，但至今仍未得到回应。但无论如何，大家还是需要捍卫本身文化。

黄楚沅：街头办活动非易事

新山陈旭年文化街管委会主席黄楚沅表示，这次是第一次将挥春活动移师到文物馆举行，在街头举办活动不是一件容易的事。

他希望为了大家的利益，在有关当局的协助下能兴建雨盖，在往后的活动上不会面对类似问题。

他透露，这次的活动获得7个团体近百人参与，其中包括：新山宽柔中学华文学会、书法学会，新山宽柔中学古来分校，美家乐国中华文学会，新山中华公会书法班、墨缘水墨画班，以及新山书法协会书法馆。

他说，由于天公不作美，原定举行的小型亮灯仪式也转换成自动亮灯。

出席挥春仪式者尚有：新山中华公会署理会长何朝东、陈旭年文化街管委会副主席林恭明，新山客家公会会长张君国，新山海南会馆理事长黄循积，柔州书艺协会会长杨金荣，柔佛潮州八邑会馆会长陈周平以及新山市政厅市议员沈奇寳。

魏紫薇：大雨不减兴致

新山宽柔中学书法学会会员魏紫薇（16岁）受访时透露，她从小学便开始学习书法，而这是她第一次参与该活动。

她说，尽管天公不作美下起大雨，但却不减她的兴致，并愿意等下去。

陈宜欣：第二次参与活动

全场最年长参与者陈宜欣（86岁）表示，她是在1年前开始参与新山中华公会书法班。而真正开始接触书法是在退休后。

他透露，他虽不识字却是书法爱好者，因此在退休后开始慢慢学习。这次是他第二次参与活动，下雨也是没办法的事，并表示愿意等。

新山陈旭年文化街2019年挥春一条龙；左起为林恭明、何朝东、黄楚沅、张君国、郑金财、邹裕豪、杨金荣、黄循积及陈周平。（图：星洲日报）