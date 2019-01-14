走透透扫街拜票．候选人“拚了” 金马仑国席补选正式敲响擂鼓进入竞选期，也是各阵营候选人卯足全力争取每一张选票的关键时刻，朝野阵营的候选人于低温的气候展现最热情的一面，马不停蹄施展各种招数高喊“投我一票”，使我国著名的避暑胜地硝烟味四起！

在冷力摆菜摊的婆婆，要送马诺佳兰南瓜，但他不好意思收下。（图：星洲日报）

（金马仑13日讯）金马仑国席补选正式敲响擂鼓进入竞选期，也是各阵营候选人卯足全力争取每一张选票的关键时刻，朝野阵营的候选人于低温的气候展现最热情的一面，马不停蹄施展各种招数高喊“投我一票”，使我国著名的避暑胜地硝烟味四起！

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此场金马仑高原补选，外界评定为是希盟及国阵的直接对垒战，朝野阵营的候选人及助选团绝不敢掉以轻心。国阵候选人南利莫哈末诺及希盟候选人马诺佳兰于今日一大清早已开始于人潮聚集的丹那拉打、巴登威利、冷力及多个原住民村落等走透透扫街拜票，以亲切的笑容及贴心的问候与选民寒暄，为争取选票可谓是“拚了”。

当双方阵营的候选人及助选团成员遇见小贩、茶室内的顾客、路人、旅客甚至是途径的驾驶人士时，皆一律放慢步伐握手问好，务必设法捕捉选民的欢心，让选民留下良好的印象，再转为支持的选票。

南利大显身手煎印度馅饼

当个候选人，还真挺不容易，争取每一张选票都必须要附加一声“Tolong”（拜托）！

国阵候选人南利莫哈末诺也于大清早偕妻，随巫统助选团于丹拉那打一带跑透透，握手、合照等来者不拒，甚至还大显身手煎起印度馅饼，向选民展现亲和力的一面。

由于丹拉那打的选民，对于南利莫哈末诺略感陌生，也不熟悉候选人的长相，惟他今早于丹那拉打走透透拜票时，全程笑脸相迎，与选民握手时更不忘声声“Tolong”（拜托），冀望各族选民投他一票。

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他今早于国阵丹拉那打投票区行动室，会见当地巫统的妇女组成员时，也不断强调，不认识他也没关系，最重要认清国阵的“秤”标志。

有信心可获原住民支持

国阵候选人南利莫哈末诺随后向媒体发表谈话指，他深具信心有望取得原住民的全面支持，因为选民结构占22%的原住民族群，都是他的亲朋戚友，期望改写我国的历史，成为我国首位原住民国会议员，把原住民心声带入国会殿堂。

他强调，当然，他也需要竞选机制的助选，然而从金马仑柏道原住民村落（Betau）至甘榜拉惹的90%原住民，都是他的亲戚。

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他坦言，当地原住民面对着一箩筐的问题，当地社区缺乏建设，也存有许多土地问题，原住民迫切需要发展。

巴刹美食中心拜票

马诺佳兰不乏“粉丝”

马诺佳兰从早上7时起，开始连场扫街拜票活动，一个上午就先后去到冷力和巴登威利人潮最多的巴刹、美食中心一带。

巴刹和美食中心位于商业区，不管是商店、巴刹，小贩中心、大街小巷，他沿途走过，不放过任何拜票机会，他其中一个招牌动作，是拉开黑色外套，露出希盟红T恤，指着印在上面的希盟字眼和标志，让选民认住，以便大选时投选希盟。

马诺佳兰在两地不乏“粉丝”，一见他出现就热情的迎向他，拉着他的手说个不停，也有人要求与他合照。

其行动党领袖同志发挥同志情，陪他满行跑，他们包括巴生区国会议员查尔斯、升旗山国会议员黄汉伟、槟州行政议员章锳、前双溪槟榔州议员郭庭源、柔州行政议员拉玛克里斯南。

马诺佳兰一行人过后继续行程，前往曼森原住民村、瓜拉波和甘榜乐雅见原住民社群。

国阵候选人南利莫哈末诺（前左二）大清早偕妻，随巫统助选团在丹那拉打一带跑透透。（图：星洲日报）

蓝衣安娣一见到马诺佳兰（左），忙拉他坐下，一直亲切拍扶着他的肩膀说激励的话。（图：星洲日报）