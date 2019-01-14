官员乔装顾客 追查网商是否报税 所有网商看过来！内陆税收局首席执行员拿督斯里沙宾宣布，该局一批在社交媒体上乔装成客户的官员，向所有网商询问商品或服务的售价后，通过获网商的银行户口资料，追查他们是否有报税。

内陆税收局首席执行员沙宾（档案照）

（八打灵再也14日讯）所有网商看过来！内陆税收局首席执行员拿督斯里沙宾宣布，该局一批在社交媒体上乔装成客户的官员，向所有网商询问商品或服务的售价后，通过获网商的银行户口资料，追查他们是否有报税。

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这也意味着，内陆税收局已正式向网商征税，沙宾说网商的征税额，与一般的个人及商业征税额相同。

他说，凡是涉及漏报收入的网商，可以把握政府推出”自愿申报特别计划”（SVDP）期间，向该局自首，以享有罚款减免优惠，否则一旦被查证逃税，将面对最高300%的罚款。

他今日出席由毕马威（KPMG）举办的座谈会后，在新闻发布会上回答星洲日报的提问时说，该局官员也监督个人在社交媒体上的“炫富行动”，但是只要他们能证明自己的收入能付得起奢侈品及奢华生活模式，该局不会干涉，也不会插手他们的贴文。