屋顶横架移位蚁蚀．太平大巴刹成危楼 太平百年大巴刹建筑物残旧破损情况日益严重，小贩申诉在岌岌可危下营业，每天暴露在危险当中，有鉴于此，保阁亚三州议员廖泰义呼吁联邦政府，尽早批准及捎来拨款，以便抢修大巴刹基设。

拥有超过百年历史的太平大巴刹，需要进行重修以确保小贩及公众的安全。（图：星洲日报）

（霹雳．太平13日讯）太平百年大巴刹建筑物残旧破损情况日益严重，小贩申诉在岌岌可危下营业，每天暴露在危险当中，有鉴于此，保阁亚三州议员廖泰义呼吁联邦政府，尽早批准及捎来拨款，以便抢修大巴刹基设。

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廖泰义是在接获大巴刹不夜天公市小贩投诉并前往视察情况后说，不夜天公市位于大巴刹建筑物已有多年历史，去年10月也在他的带动下，打造成太平美食街，吸引了许多人潮。

他说，在接到小贩的投诉后，将致函给太平市议会反映，并要求市议会催促联邦政府尽快下放市议会数年前提出的拨款，以便早日动工抢修大巴刹，让小贩安心营业。

王诗荣：整幅屋顶恐倒塌

不夜天公市主任王诗荣说，大巴刹建筑物拥有百多年历史，建筑物已残旧，建筑架构安全已渐渐失去稳固性，加上年久失修，不少木质架构已相继破损及倾斜，一些板块或架子也脱落。

他说，其中在其咖啡档位上端的巴刹主要柱子，与屋顶的横架子已经移位约2吋多，情况岌岌可危。他担心，如果骨架移位进一步恶化，届时整幅屋顶将倒塌下来，后果不堪设想。

“我们希望市议会当局正视此问题的严重性，要尽早进行抢修工作，否则拖延下去，肯定出问题。”

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苏荣兴：小贩天天提心吊胆

咖啡档小贩苏荣兴说，巴刹的架构安全性问题已很严重，小贩天天都提心吊胆营业，万一屋顶倒塌下来，造成的后果会很严重。

他希望在问题未发生前，当局可尽早维修大巴刹，让小贩安心营业，也顾及到食客的安全。

另一名面食小贩也投诉其档口处上端的排水管，已经脱落多时，一直未获得维修，目前只能以铁线绑着，希望当局快来维修。

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残旧的大巴刹建筑物，骨架已出现移位情况。（图：星洲日报）