温子仁成首位2电影票房逾10亿美元华裔导演 《水行侠》（Aquaman）全球票房正式突破10亿美元（约40亿9757万令吉），导演温子仁（James Wan）证明了自己不只会拍恐怖片，也成为首位有2部电影破10亿美元的亚裔导演，他另一部打破10亿美元电影是《玩命关头7》。

（吉隆坡14日讯）《水行侠》（Aquaman）全球票房正式突破10亿美元（约40亿9757万令吉），导演温子仁（James Wan）证明了自己不只会拍恐怖片，也成为首位有2部电影破10亿美元的亚裔导演，他另一部打破10亿美元电影是《玩命关头7》。

广告

温子仁在推特发文感谢感谢剧组工作人员的辛劳和付出，杰森摩莫亚（Jason Momoa）moa）成功诠释水行侠及每位演员赋予各角色生命和奇迹，“最重要的是，要对世界各地观众表示爱和感谢。”

在这之前，只有7位导演写下2部电影票房破10亿美元的纪录，包括《蝙蝠侠》系列导演基斯杜化诺兰（Christopher Nolan）、《变形金刚》系列电影麦可贝（Michael Bay）、《复仇者联盟》系列导演乔斯维登（Joss Whedon）、《铁达尼号》和《阿凡达》导演占士金马伦（James Cameron）、《神偷奶爸》系列导演皮尔科菲（ Pierre Coffin）、《魔戒三部曲》导演彼得杰森（Peter Jackson）及《美国队长》系列的导演罗素兄弟。