李伟杰．开放良性竞争 最近我国电讯界捎来了一个利好消息，即国能正式跨界电讯业，和Astro及一些电讯公司合作，在马六甲野新启动国家光纤化与连接计划（NFCP），为固线宽频市场带来竞争，不再让一家公司垄断整个市场。

最近我国电讯界捎来了一个利好消息，即国能正式跨界电讯业，和Astro及一些电讯公司合作，在马六甲野新启动国家光纤化与连接计划（NFCP），为固线宽频市场带来竞争，不再让一家公司垄断整个市场。

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大马的宽频市场过去都由一家公司──马电讯垄断市场，市占率超过90%，相信大部份消费者都很清楚了解马电讯的宽频服务和覆盖率的问题，但我国大部份地区也只有马电讯一家提供这项服务（覆盖率因素），消费人在没有选择之下也只能接受。

希盟政府上台后推出“网速加快，价格减半”的改革措施，许多业者包括马电讯也调低了宽频服务收费，但仍有许多Streamyx用户的地区仍没有Unifi覆盖率，而且必须缴付比Unifi更高的收费来获得相对低的网速。

国能和Astro等电讯业新贵推出的宽频服务是否优质，仍有待时间考验，若最终服务延伸至全国，至少给予了消费者一个选项。

从社交媒体上不难发现，许多Streamyx用户已经弃用，或正在酝酿弃用Streamyx服务了，即使将来真的被升级至Unifi，也不排除许多人会在其他电讯新贵崛起后，选择投入新人怀抱，这也是给予电讯业龙头老大一个狠狠的打脸。

希盟政府致力提高数码经济成长和迎向工业4.0，若最重要的网络基础都不打好，谈何达到目标？而开放固线宽频市场，让更多业者加入，以优质服务与合理价格互相竞争，才能提升宽频服务，让消费者及国家受惠，迈向先进国目标。