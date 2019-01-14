彭卫局：将派员到现场查看．烟客刁难业者可投报 “嘴里叼着烟不点燃，是否触犯禁烟令？”卫生部实行所有食肆禁烟后，熟食业者依然抱持不少疑问，关丹咖啡旅餐公会邀请彭亨卫生局官员，解开熟食业者心中的疑问。

出席人数未算踊跃，但业者都积极发问。（图：星洲日报）

（关丹13日讯）“嘴里叼着烟不点燃，是否触犯禁烟令？”卫生部实行所有食肆禁烟后，熟食业者依然抱持不少疑问，关丹咖啡旅餐公会邀请彭亨卫生局官员，解开熟食业者心中的疑问。

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彭卫生局非传染病（NCD）部门官员祖基菲利在讲座会上说，只要烟客口中的香烟尚未点燃，都不算违例；而业者的责任只是张挂“禁止吸烟”告示并给予适当劝告，无需与顾客起争执。

“若业者面临困难如顾客不听劝告、在餐馆厕所抽烟、将椅子移至马路上抽烟等情况，可向卫生局投报，我们会派员到现场查看。”

不可搬桌椅到路边吸烟

他说，一些食肆的范围不大，有些距离3公尺已经到达马路，但烟客不被允许私自将桌椅搬到路边设立吸烟区。

他指出，烟客仅准在距离食肆3公尺以外的范围抽烟，若以标准计算，是从茶室的篱笆始测量，没有篱笆的小贩中心，则从最外的位置或门口测量。

“根据禁烟令，所有食肆包括餐馆、小食店、熟食摊位、餐车、露天小贩中心均列禁烟区；夜市的熟食档，只要设桌椅就一律禁烟，若只供打包不提供堂食，则不在此禁令内。”

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祖基菲利透露，截止昨晚，该局巡逻了州内共4005间食肆，发932张警告信。当中包括业者未张贴或禁烟告示牌不符规格、烟客在禁烟范围抽烟。

“州内各县约150名执法人员，身穿卫生局的黑色外套，以每天进行巡逻的形式，确保烟客和业者遵守规则。”

WhatsApp投诉日接4宗案例

此外，非传染病（NCD）部门助理局长西蒂说，自卫生部开放WhatsApp投诉管道后，彭州每天投报案例有3至4宗，迄今有10宗是未张贴告示牌，2宗违例抽烟。

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她透露，有关案例多数是乡村的小食店；接获警告信者都必须签名列记录。

“关丹有11所健康诊所设有戒烟部门，协助民众戒烟，我们预料不久后将有更多人求助该部门。”

冼天生：避免同业违规

邀官员讲解禁烟令

这项原定今早10时在该关丹咖啡旅餐公会会所举行的禁烟令讲座，由于出席率欠佳，大会迟至11时许，出席人数达20人才正式开始。出席者包括公会会员与非会员，不少都积极发问，表现踊跃。活动结束后，公会也免费派发禁烟告示牌给出席者。

关丹咖啡旅餐公会主席冼天生说，该会特意邀请官员为同业讲解禁烟令，目的是让他们对禁令有更多的认知，避免违规。

他说，尽管今天出席人数未达理想，不过同业均尽量将他们面临的问题提出，并且获得官员给予确定的答案，一解心中疑惑。

“公会希望会员能多关心公会的活动，尤其这类有政府部门参与的讲座，即使生意忙碌或无法出席，都可以派代表出席聆听。”

此外，他欢迎有需要的熟食同业，向公会索取禁烟告示海报。

祖基菲利：距离茶室只有1公尺就是马路，烟客将椅子搬到马路，是不被允许的。（图：星洲日报）

祖基菲利（右）说，只要业者张贴的告示尺寸与卫生部规定的标准差不远即可，若香烟的颜色使用青色，烟的方向在右边等距离标准太远则无法接受。（图：星洲日报）