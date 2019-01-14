顺莹双蔚互相指导‧当对方教练先后夺冠 在昨天的泰国羽球300超级赛决赛中，先后夺冠的大马混双陈炳顺与吴柳莹，和男双陈蔚强与吴蔚昇，在一天内缔造了多个羽坛佳话。

（泰国.曼谷14日讯）两组双打人马，他们是对方的教练，互相指导提点，最终齐齐夺得冠军！

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在昨天的泰国羽球300超级赛决赛中，先后夺冠的大马混双陈炳顺与吴柳莹，和男双陈蔚强与吴蔚昇，在一天内缔造了多个羽坛佳话。

这两支组合先后在上个月宣布退出国家队，齐齐以自由球员身份出战泰国赛，他们不仅携手载誉而归，还写下互相成为对方教练的“神奇”故事。

由于顺莹和双蔚已退出国羽，他们都不再获得国家队教练团的指导，因此此次参赛，两支组合决定成为彼此的教练，在对方的比赛中途向球员给予指导和提点。

混双女将吴柳莹赛后便在脸书上写道，“卫冕冠军我从未达成过；打完决赛马上坐上教练席，我从未体会。”

“自由人的开始，互相扶持，互相鼓励，一切只是另一个开始。2019，我们都加油...”

尽管顺莹和双蔚都是首次在球场边担任教练工作，而且另一边还需专注于自己的比赛（混双决赛后便紧接进行男双决赛），但他们在彼此的指导下，在比赛全程，包括中途休息后和第二局都有不俗的发挥，齐齐以两局收拾对手摘冠，足见他们的“教练任务”也做得相当出色！