动作迅速事主未察觉．妇女假购物偷手袋 文冬文化街和华人大会堂发生偷窃案，一名印裔妇女假借购物，迅速偷走2名女业者的手提袋，导致蒙受超过3000的损失。

印裔妇女在文化街行窃，业者和民众受促提高警惕。左为林彩虹。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬13日讯）文冬文化街和华人大会堂发生偷窃案，一名印裔妇女假借购物，迅速偷走2名女业者的手提袋，导致蒙受超过3000的损失。

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事发在昨午4时许，在华人大会堂进行国际零食展的业者张丽婷表示，印裔妇女购买了一包6令吉的韩国快熟面，在收银处付了钱后却没有拿走快熟面，并说等下到回来领取，没想到竟把她置放在收银处下面的手提袋偷走。

接通知才知手袋被偷

“我当时是坐在收银处外面，旁边也有职员，可是完全没有留意到印裔妇女把我的手提袋偷走，直到下午5时30分，一位警察致电给我说有人在文冬医院附近发现到我的手提袋，我顿时大吃一惊，马上走到收银处底下检查，我的手提袋果然不见了，该印裔妇女快速的偷窃手法，让人难以置信。”

她立即赶到文冬警局认领手提袋，钱包内的400令吉现款全被偷走了，幸好一切的重要证件完好无缺，警方是根据她的大马卡资料联络上她。

她也庆幸她的手机随身携带，没有放入手提袋内，不然损失更大，而且恐怕警方也联络不到她。

她表示，该展销队经常在各地进行展销，都相安无事，昨天12日首次到文冬进行国际零食展，才第一天便发生了窃案。

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摊贩：疑用雨伞钩走手袋

另外，在文化街摊卖小食的林彩虹也是在昨日大约下午4时30分遭印裔妇女行窃，被偷了2000令吉现款、手机等，相信是同一人所干。

“我与丈夫是下午4时到达文化街，当我们准备开档时，印裔妇女问我丈夫是卖什么小食，过后就向我们订5片威化薄饼，我们说还没开始卖，她就走了。过了15分钟，她又走过来问有了吗？我说还没有电源。”

她表示，印裔妇女后来订了4片威化薄饼，给了16令吉，但是说等下回头来拿。当印裔妇女走了约6分钟，她才发现手提袋不见了。

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“该印裔妇女身材中等.大约40至50岁，手上拿着一把雨伞和环保袋，我怀疑她是用雨伞勾走偷我的手袋。”

她难过的说，印裔妇女把她置放在柜台下的手提袋偷走，里头钱包有现款2000令吉，还有一台note5手机，损失惨重，她已向警方报案。

她在脸书上说，她的现款、手机、银行卡和2名女儿的大马卡等证件都被偷了，她尝试拨打自己手机，结果是一名印裔接听，过后也关机了。