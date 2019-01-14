罗水萍．丢烟蒂的陋习 国内食肆禁烟令1月1日开跑了，虽然大部份烟民都乖乖的走到规定距离外吸烟，但大多数烟民却无法改变随手丢烟蒂的陋习。

国内食肆禁烟令1月1日开跑了，虽然大部份烟民都乖乖的走到规定距离外吸烟，但大多数烟民却无法改变随手丢烟蒂的陋习。

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这说明，我国在这方面的意识教育仍待加强。

或许，国人可以参考日本人带烟袋这个好习惯。听说日本烟民有一个习惯，若在室外抽烟的话，一般都会自己携带烟袋，并处理好自己的烟蒂。

毕竟，路边、走道等一些边边角角的烟蒂头，真的很影响环境美观。

无论如何，落实食肆禁烟这项努力，对于我国在打造无烟环境的努力已跨前了一大步，其他方面的努力，必须循序渐进。

而说到禁烟，据了解，其实全球大约50个国家全面禁止室内公共场所吸烟，就连有\"烟民天堂\"之誉的日本也已朝这方面努力。

数据显示，日本人中约有20%吸烟，吸烟人数虽然在最近几十年里急剧下降，但仍是世界上最高的之一。因为吸烟在日本文化和工作环境中仍占有一席之地，公司为员工提供指定的室内吸烟房间是很常见的事情。

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不过，近年来日本在禁烟方面已经有所改善。