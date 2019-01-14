芙市会：发挥更高效率．路灯换LED省电更亮 芙蓉市议会路灯逐步更换成LED灯泡，照明范围更广，发挥更高效率。

芙蓉市议会正在逐步替换路灯为LED灯泡，而初阶段将会集中在花园区，希望在夜间更明亮，让匪徒知难而退。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉13日讯）芙蓉市议会路灯逐步更换成LED灯泡，照明范围更广，发挥更高效率。

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芙蓉市议会在去年的月常会议上提出将更换芙蓉市议会下的路灯为LED灯泡，在芙蓉市议会管辖下的路灯共9300支。

已替换2千支路灯

据知，市议会现正分阶段进行替换工作，目前已经替换了2000支，而每支路灯替换耗资需3000令吉。

根据观察，LED灯泡照亮的范围甚广，相较于过去普通灯泡更明亮，目前在部份的街道已能发现部份已替换，与过去的路灯可明显看出差异。

此外，由于芙蓉正在发展，开发不少住宅区和商业区，路灯的增加和使用率也逐渐提高，造成芙蓉市议会需支付的电费也剧增，因此使用LED路灯除了照明度高外也比较省电，所以转换对于芙蓉市议会和市民都皆得益。

林佑星：有效防范罪案发生

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芙蓉市议员林佑星告诉《花城》社区报，转用LED路灯更能达到节省用电量以及有效防范罪案发生，而比起旧式的路灯，灯光较为昏黄，而LED灯泡则较为亮白。

但他强调，LED路灯虽然亮白，但亮度是经过了公共工程局的批准进行调整，以确保公路使用者的安全，眼睛不会被强光刺激，影响视觉。

料每年省逾45%电费

他说，LED路灯是必须要替换，除了上述的效能外，其实它们的耗电量比普通路灯更节省，相比普通路灯平均1万5000至2万个小时的寿命，LED路灯可以耐上长达4万5000至5万个小时，预计为市议会每年所支付的电费节省35%至45%。

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他说，更换路灯的费用是由房屋及地方政府部拨款，而芙蓉市议会也非常注重，以便让社区更光明和安全。

首阶段的路灯替换将会集中在花园区，林佑星透露，由于正逢佳节时期，根据过往的情况，都会有较多的罪案发生，因此希望市议会提供更光明的街道，能使匪徒知难而退，减低花园区的罪案。