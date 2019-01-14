沙地部长：产油国须做更多‧油市处“正确轨道” 沙地能源、工业和矿产资源大臣法力赫（Khalid al-Falih）周日表示，油市正“处于正确的轨道上”，且将迅速重回平衡，但产油国必要时愿意做更多。

（阿布扎比14日电）沙地能源、工业和矿产资源大臣法力赫（Khalid al-Falih）周日表示，油市正“处于正确的轨道上”，且将迅速重回平衡，但产油国必要时愿意做更多。

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“如果撇开一周数据以及投机客羊群效应行为的干扰，我仍相信我们在正确的轨道上，油市将会迅速重回平衡。”法力赫在阿布扎比石油会议上表示。

“如果我们发现需要做更多，我们会与OPEC和非OPEC伙伴国一同这么做，合作也是基本要件。”他说。

石油输出国组织（OPEC）和俄罗斯为首的盟友12月同意大幅削减石油产量，从1月起减产80万桶/日，而非OPEC产油国将额外减产40万桶/日。

法力赫表示，独立数据源（secondary source）表明OPEC12月产量已经较11月少了逾60万桶/日。

“沙地所做的比所承诺的还多，产量和出口均有下滑。”他表示。

法力赫之后对记者表示，他认为在4月前无需特别召开OPEC会议，OPEC将在4月会议决定2019年余下时间的产量政策。