海山街跳蚤市场．档口免租金3个月 古务乡村社区管理理事会本月7日管理海山街跳蚤市场，首日开市统一替小贩延长营业执照至6月30日，并宣布今起至4月15日免付档口管理费。

海山街跳蚤市场已举世闻名，小贩要求增加周六营业，进一步拓展生意。（图：星洲日报）

（马六甲13日讯）古务乡村社区管理理事会本月7日管理海山街跳蚤市场，首日开市统一替小贩延长营业执照至6月30日，并宣布今起至4月15日免付档口管理费。

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甲州行政议员兼哥打拉沙马那州议员刘志良，今早到跳蚤市场与小贩问好后，宣布有关免租金的决定，以配合农历新年和甲州旅游年发展，并承诺往后管理费将保持或下调，不会涨价。

古务乡理会主席沈荣森及刘志良特别事务官梁恩来召开新闻发布会时，宣布上述决定。

沈荣森：执照一律更新至6月30

沈荣森表示，跳蚤市场档口管理费为6令吉，每周日开档计费一次，随着有关豁免管理费3个月落实后，将在4月21日起恢复收费。

他说，协助小贩更新执照时发现，他们的执照期限不一致，有

些1月15日，有者1月17日或4月15日，十分凌乱；因此，乡理会一律协助他们将执照更新至6月30日。

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针对部份小贩之前更新执照至4月时，已经缴付管理费给前管理层，他则表示，这是双方之间的事项，乡理会无法处理。

他指出，该会负责管理后将协助处理申请路灯及管理卫生，提供小贩和游客一个清洁舒适的环境。

“目前，跳蚤市场有30至35个档口营业，之前发出的执照则有93张。”

他透露，该会定于下周五（18日）于哥打拉沙马那州选区协调及发展委员会中心与小贩见面交流，进行重新整顿工作，也聆听众人面对的问题。

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曾时代：盼周六营业半天

曾时代（76岁）在鸡场街经营古董店生意十余年，退休后到跳蚤市场开档15年，他认为，免租金3个月是一件好消息。

他说，小贩并未参与任何政党，只是希望小生意顺利及方便经营，让大家有一个打发时间、与老朋友见面、与收藏者交流及消遣的平台。

他指出，市场营业时间为每周日早上8时至11时30分，每个星期都有人潮，顾客来自各地及外国。

“小贩希望日后每个星期六也能经营半天，但一切仍需市政局及官员的批准。”

王昌海：减轻小贩负担

王昌海（60岁，小贩）在跳蚤市场经营已有十多年，他表示，当地小贩主要为退休人士，3个月免租的消息令大家很开心，这将减轻小贩的负担。

“我认为，新政府不一样，他们有为人民着想，也照顾人民的要求。”

他指出，小贩都希望日后每周六也能举行跳蚤市场，让大家有2天经营生意的机会，因为如今海山街跳蚤市场闻名世界，顾客群都来自全世界。

古务乡村社区管理理事会管理海山街跳蚤市场首日，宣布今起至4月15日免管理费，令小贩感到雀跃；站者左六为沈荣森。（图：星洲日报）