郑国球：地上看到会捡起．把垃圾当钱不要乱丢 房屋、地方政府、环境及绿色工艺委员会主席拿督郑国球说，若大家把垃圾视作金钱，垃圾问题就能解决。

金纱城居民在周日早上踊跃出席清洁运动，共同维护住宅区的卫生。（图：星洲日报）

（马六甲13日讯）房屋、地方政府、环境及绿色工艺委员会主席拿督郑国球说，若大家把垃圾视作金钱，垃圾问题就能解决。

广告

赞金纱城居民踊跃大扫除

郑国球指出，有人告诉他垃圾是一个很大的问题，但他认为，若人民把垃圾视作金钱，那么当在地上看到垃圾时，人们会俯身拾起，要是人们把垃圾当作金钱，哪会舍得把钱乱丢。

“当人们把垃圾当作金钱与机会，清洁运动一定会成功。”

郑国球今早出席金纱城居民协会主办的年度清洁运动致词时，这样表示。

他说，环境卫生的问题，不只是政府及执法人员的责任，也是每个人必须一同努力做的事。

对于金纱城居民踊跃参与清洁运动，郑国球指出，这是他见过最多居民出席的清洁运动。

广告

“在其他清洁运动上，多数时候都是工人多过居民。”

他感谢各方的义务付出，包括南方环保公司履行社会企业责任，协助配合清洁运动。

郑国球在会上也叮嘱该区地方官员法迪尔协助解决住宅区的基设问题。

金纱城居协2月18团拜

广告

金纱城居民协会主席拿督颜贞强指出，该会在创办至今，20几年来，每次农历新年前都会定期主办大扫除，以维持地方环境的整洁美观，同时也让居民通过此平台联系邻里之间的感情。

他说，该会也在每年的农历新年举办新春团拜，今年的团拜定于2月18日（农历正月十四，星期一）晚上7时于海港城酒家举行，希望居民踊跃参与，共庆新年。

道路蛇虫问题需关注

他希望在新的一年里，我国经济蒸蒸日上，人们的生活素质能有所改进，也希望该区代议士能多到该花园给予居民关怀与帮助。

金纱城居民协会副主席朱来秋说，清洁运动除了保持住宅的卫生美观，也预防黑斑蚊滋长。

他说，该住宅区有数项问题待解决，包括尚未铺完的道路、丛林引来蛇虫危及居民及商家的安全、儿童游乐场每逢下雨后就陷入淤泥、居民打包好的垃圾没有被垃圾车载走。

他希望当局能关注，协助居民解决上述问题。

这项活动的出席者包括该会顾问拿督斯里魏佑杰、秘书詹行颜及财政林源添等。