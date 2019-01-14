黄元珠．怀疑人生 记者这一份工作，经常会令人“怀疑人生”，日前就真的让我彻底地“怀疑人生”，还陷入穿越剧中的剧情，皆因采访的对象说自己“死了十回”。

记者这一份工作，经常会令人“怀疑人生”，日前就真的让我彻底地“怀疑人生”，还陷入穿越剧中的剧情，皆因采访的对象说自己“死了十回”。

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马六甲这个地灵人杰的地方，总有人突然灵机一现，“宣布”自己是苏丹。我想是因为马六甲王朝最后一任苏丹以及后裔，没有清楚记载去向，导致一些人就迫不及待的想要人们认为，他们就是王室吧。

日前采访的男子，直接指自己就是“国家元首”，不但如此，还是“世界元首”呢！这名男子说啊，自己虽在1972年生，不过其身份证早在1603年就出现，而且是在1848年由英国公使毕治带到霹雳，如今是收录在霹雳王宫。他还说，到现在为止，他已经死了十回。

我好奇的是，日前采访的这名男子，虽然说出的话语非常荒唐，不过身边却不曾少有追随者。就连一名记者不小心口误，指自己也可能是马六甲苏丹时，还被“苏丹的属下”好言相劝了一番，叫记者不要冒犯王室。

我想，这名“苏丹”是幸福的，这个世上最令人害怕的便是孤芳自赏，而他却有一大票人陪着他一起玩，多开心啊！

当然，我想如果他是自己在家里看多了穿越剧沦陷，这些亲朋好友愿意陪他一起演，那就没什么问题。但如果开始出现一些奇怪的要求，就请大家提高警惕。

我所采访的“迷魂党”案件，同样也是透过“神魔鬼怪”的方式，先吓唬目标，指目标或家人已经“中邪”，然后再要求目标将毕生的储蓄交出来。

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曾经一名大约70岁的阿姨，不太会说华语，当了一生的清洁工，却在临老被“迷魂党”骗走了棺材本，欲哭无泪。

这名阿姨深明大义，虽然看不懂华文也不会说华语，但是跟朋友要了报馆的地址，单枪匹马地骑脚车到报馆，讲述她被骗的经过，希望报章报道她受骗的经过，让民众莫要再上当。

阿姨指出，就是几名女子围绕在她身边，告知她有高人指点，说她家人中了邪。而她糊里糊涂的当下就信了，把老公当年给她的金饰嫁妆，也都赔上了。

说到被骗的婆婆阿姨们，真的是一股心酸。他们都是担心自己的家人，才会轻易的上当。因此希望年轻人若看到这样的新闻，一定要不厌其烦的向家里的老人家提醒，避免大半辈子辛苦得来的财物，一夜间就消失。

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2019年来临，我希望能够少一些写阿姨婆婆们被骗的新闻。

话说，报道“世界元首”的新闻，也惹来了网民指“记者太得空，没新闻写了”，但是，希望大家从另个角度看待，提高警惕，或许还能协助到身边朋友呢？