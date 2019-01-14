剪报头换Jasmine米反应踊跃．读者清晨排队等候 凭4张《星洲日报》报头换取Jasmine Food有限公司健康米活动，今日8时在武吉波浪BB Bazzar商业广场举行，读者大清早就来排队等候，反应踊跃！

读者一早就来到活动现场排队等候。（图：星洲日报）

（马六甲13日讯）凭4张《星洲日报》报头换取Jasmine Food有限公司健康米活动，今日8时在武吉波浪BB Bazzar商业广场举行，读者大清早就来排队等候，反应踊跃！

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这项星洲日报回馈读者活动，是与Jasmine Food有限公司合作的换取Jasmine新阳香米和金丝米。

每人以1月7至13日其中4张《星洲日报》全国封面版报头，或展示星洲电子报有效订阅介面，可一次换取价值4令吉50仙的500克Sunwhite新阳香米、5令吉50仙的500克RoyalPusaGold金丝米及一个购物袋。

同时，Jasmine公司也准备2019年月历赠送给读者，令大家感到开心。

主办单位在活动协助分发工作，包括Jasmine公司的陈振盛、梁文龙、莎娜碧、周月菁、林永坚、黄岗易、詹明顺、本报甲州业务促进部主任林安和及广告部职员方叶辉等。

Jasmine Food与星洲日报合作送好康；左起为陈振盛、梁文龙、莎娜碧、周月菁、詹明顺、黄岗易、林永坚及林安和。（图：星洲日报）