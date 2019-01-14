制造业迎冷风‧经济成长目标恐落空 大马2018年11月工业生产指数（IPI）增长温和，总结首11个月的经济表现，经济学家皆看淡2018和2019年的经济成长，担忧无法达到官方的去年4.8%和今年4.9%成长目标。

（吉隆坡14日讯）大马2018年11月工业生产指数（IPI）增长温和，总结首11个月的经济表现，经济学家皆看淡2018和2019年的经济成长，担忧无法达到官方的去年4.8%和今年4.9%成长目标。

广告

末季成长看法分歧

经济学家预计，2018年经济料取得4.6至4.8%成长，末季经济成长预测看法分歧，乐观者预计取得比第三季更好的表现，悲观者则预计可能减退至4%。至于2019年，他们认为经济成长将进一步放缓，预测介于4.5至4.7%。

上周五公布的11月工业生产仅温和增长2.5%，其中制造业产出只提高3.6%、电力业产出增长3.2%，矿物业产出则萎缩0.7%。

艾芬黄氏研究认为，工业生产指数在去年末季首两个月平均增长3.4%，10月和11月制造业和矿物产出稳定扩展，因此预计去年末季经济可取得4.7%成长，表现比第三季4.4%成长稍好。

兴业研究却看淡末季经济表现，认为外围需求放缓已影响大马制造业活动，矿物业的复苏也迟缓，显示去年第四季的经济活动已转弱。

“整体来看，料去年末季经济仅录得4.2%成长，比第三季的4.4%表现差。”

广告

大马投行同样看淡去年末季经济成长，料减速至4%，全年预计取得4.6%成长。

丰隆研究认为，因市场尚处在不明朗的阶段，预计情绪和投资活动将转弱，因此预计去年和今年的经济成长放缓，料去年仅温和成长4.7%和今年仅取得4.6%的成长，比2017年成长5.9%低。

丰隆补充，受新订单疲弱和生产增长低于平均数拖累，12月全球制造业采购经理指数（PMI）下跌至27个月新低的51.5点，认为2019年全球经济持续疲弱，归咎于美国和中国的贸易摩擦，正面的消息是，美中在最新的贸易协商上达成协议。

“虽然如此，我们谨慎看待美中双方的贸易协议和静观协议达成后，进行中的90天协商。”外围因素艾芬黄氏认同，大马经济依然受外围因素尤其是美中贸易纠纷影响，料2018全年经济放缓至4.8%成长，逊于2017年的5.9%成长，2019年则预计取得4.7%成长，比政府预计的4.9%成长低。

广告

贸易保护主义+全球升息周期

全球经济更具挑战

兴业预计，2019年大马经济增长缓慢，料仅取得4.6%成长，2018年预计同样取得4.6%成长，因受贸易保护主义攫取和全球迈入升息周期，导致全球经济更具挑战。

大马投行认为，2019年，大马经济成长介于4.5至4.8%，并看淡首季表现，相信经济将在今年次季开始有所改善，受惠于低比较基础和原产品价格走软。

联昌研究预计，2019年的制造领域增长将由2018年预计增长的5%放缓至4.6%，而去年和今年的经济成长料无法加速，预计去年仅取得4.6%成长和今年4.7%成长。

艾芬黄氏认为，大马制造业生产将由出口电子电器产品支撑，因全球半导体需求预计稳健增长，不过不排除发达经济体尤其是美国对电子电器需求减缓，拖累大马电子电器产品的生产急剧放缓。

静待中美贸易协商

制造业续疲弱

大众研究指出，制造业活动料持续疲弱，除非中美贸易摩擦获得圆满解决。

大众认为，虽然这仅是零碎的解决方案，惟是全球贸易正常化的前奏，将成为推动全球步上增长轨迹的催化剂。

美中近期进行的贸易协商释放出好消息，中国同意从美国进口更多，包括服务和产品，两国放眼在2月杪前，能够解决贸易问题。

艾毕斯研究预计2018年12月工业生产增长料受制造业增长持平而放缓，不过相信电子电器产品需求依然稳健。

该行预计，2018年工业生产将成长3.1%，受惠于原产品价格和稳健的全球半导体销售指出，并认为美中贸易冒出将破坏全球贸易活动，影响工业生产表现。

达证券则认为，2019年工业生产表现料呈正面成长，预计可取得3至4%成长，归功于通膨温和、稳定燃油价格和美中贸易协商取得正面进展。