兴都庙骚乱事件‧又有2男被控 USJ25区施菲尔斯里马哈廉曼兴都庙骚乱事件，一名罗里司机今日在阻差办公及制造骚乱罪名下被控，另一名无业男子被控蓄意破坏一轮四驱车。

（八打灵再也14日讯）USJ25区施菲尔斯里马哈廉曼兴都庙骚乱事件，一名罗里司机今日在阻差办公及制造骚乱罪名下被控，另一名无业男子被控蓄意破坏一轮四驱车。

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罗里司机控阻差办公制造骚乱

被告占德兰（32岁）共面对2项控状，惟他否认有罪。

首控状指他与2名已被提控的男子，以及数名尚在逃逸者，于去年11月26日下午1时30分在该兴都庙妨碍公务员即莫哈末纳兹米警长、莫哈末法兹曹长及阿末占兰伍长执行公务，抵触刑事法典186条文。

一旦罪成，可被判处监禁最高2年，或罚款最高1万令吉，或两者兼施。

次控状指被告于相同时间及地点，与50名非法组织分子在施菲尔斯里马哈廉曼兴都庙骚制造骚乱，阻拦一辆巡逻警车（车牌WPR8434）离开兴都庙范围，当中有一人或以上使用暴力，抵触刑事法典147条文。

一旦罪成，可被判处监禁最高2年，或罚款，或两者兼施。

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推事诺莎希拉允许被告以3000令吉保外候审。

无业男控破坏四驱车

另一名被告嘉纳甘（33岁）被控于去年11月25日清晨4时30分，在相同地点与数名在逃者蓄意破坏一辆日产Navara四驱车（车牌WVS3776），这辆车是属于ModularConstruction Technician公司。

被告因此抵触刑事法典第427条文，罪成可被判处监禁不少于1年，或罚款，或两者兼施。

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推事莫哈末依克万允许被告以2500令吉保外，同时必须每月到警局报到2次。

案件将于2月15日过堂，由主控官潘洁美（译音）及诺拜祖拉副检察司检控，2名被告的代表律师是峇拉姆拉里。