地毯商索偿6亿7600万案‧纳吉夫妇等4造申请撤讼 前首相拿督斯里纳吉及夫人拿汀斯里罗斯玛声称，他们在兴建国家防务研究中心（Puspahanas）的土地交易丑闻上，不曾利用职权串谋及诈骗，并要求高庭撤销“地毯商人”迪巴向他们索偿6亿7600万令吉的诉讼。

（吉隆坡14日讯）前首相拿督斯里纳吉及夫人拿汀斯里罗斯玛声称，他们在兴建国家防务研究中心（Puspahanas）的土地交易丑闻上，不曾利用职权串谋及诈骗，并要求高庭撤销“地毯商人”迪巴向他们索偿6亿7600万令吉的诉讼。

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迪巴的代表律师依尔占披露，纳吉夫妇是在今年1月7日入禀高庭申请撤销诉讼，而同样遭到起诉的两家大马国防卫队基金局（LTAT）所属公司，即莫实得控股（Boustead）和Bakti Wira发展私人有限公司也在2018年12月17日入禀申请撤销诉讼。

高庭4月4日聆审申请

他说，高庭助理主簿官法拉今日在内庭会见各造代表律师后，已择订在4月4日聆审纳吉夫妇等4造要求撤销诉讼的申请。

曾与罗斯玛交情匪浅的迪巴（46岁）是于2018年10月12日入禀高庭，起诉纳吉夫妇等4造串谋欺骗及作出不当影响，导致他蒙受巨额损失。

迪巴曾在9月12日入禀高庭，声称自己打算出庭指证纳吉夫妇涉及蒙古女郎命案后，遭纳吉夫妇连同人民银行及纳吉胞弟拿督阿末佐哈里等人设计陷害，而向他们追讨超过5260万令吉的赔偿。

迄今，他又为了这3块位于巴生武吉拉惹及面积达449.46亩（约180公顷）的土地再度对纳吉夫妇兴讼。