彭水供2300万贪污案‧7人延扣再捕5人 日前在反贪污委员会“清洗行动（Ops Cuci）”下落网，涉嫌彭亨州水供服务公司（PAIP）价值2300万令吉工程贪污滥权的高官及承包商7人，今早第二度遭反贪委会延长扣留4天至本星期五，以配合当局更深入的调查。

身穿橙色扣留服的嫌犯们进入法庭时，一直都以衣服掩脸以闪避摄影记者的镜头。（图：星洲日报）

（关丹14日讯）日前在反贪污委员会“清洗行动（Ops Cuci）”下落网，涉嫌彭亨州水供服务公司（PAIP）价值2300万令吉工程贪污滥权的高官及承包商7人，今早第二度遭反贪委会延长扣留4天至本星期五，以配合当局更深入的调查。

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此外，当局昨天也另外逮捕了5名新嫌犯，其中3人为官员，2人为承包商，他们今早与其他7名嫌犯一同带到关丹法庭，申请延长扣留4天至本星期四，以配合此案调查。

涉案高级官员达7人

如今嫌犯人数已增加至12人，当中涉案的高级官员多达7人，其中一人更是任职于彭亨水务管理公司，拥有拿督名衔的首席执行员。

落网的承包商当中，也包括担任公司行政人员者，他们是基于未经过招标程序，只通过直接谈判的方式获得垄断彭亨州水供服务公司所有工程而被捕。

反贪委会今早9时30分，以数辆黑色轿车分别把这些年龄介于30至60岁的嫌犯，从彭州反贪委会扣留所押送到关丹法庭，他们都身穿橙色扣留服，并且都上了手铐。

反贪委会主控官莫哈末菲古伦今早向关丹法庭推事莎丽花诺苏哈达申请延长扣留，以便让嫌犯配合当局援引2009年反贪污法令第17（a）条文展开调查。

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今早出席的嫌犯代表律师，包括拿督赛阿兹茂、占礼依德鲁斯及拿督余辉春（译名）。