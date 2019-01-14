陈智铭促报案者告知‧“帖文若写错愿道歉” 对于脸书帖文指财政部长林冠英儿子外套价格引争议，高渊区前国会议员陈智铭促请报案者告诉他，其帖文有何写错之处，若能说服他和网民，他愿意道歉。

陈智铭：“我的帖文有写错之处，若能说服我和网民，我愿意道歉。”（图：星洲日报）

（槟城14日讯）对于脸书帖文指财政部长林冠英儿子外套价格引争议，高渊区前国会议员陈智铭促请报案者告诉他，其帖文有何写错之处，若能说服他和网民，他愿意道歉。

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他今日在新闻发布会上说，他去年12月20日在脸书发帖后，陆续遭到大马通讯及多媒体委员会与警方调查。

指报案者在布城

他认为，由于是布城警区总部的查案官北上槟城向他录供，他相信报案者是在布城上班，且谙中文。

“我不相信有人会吃饱没事做，住在或在其他地方上班的人，会特地开车到布城报案，而且，我的帖文内容是中文。”

他也说，他日前到警局录供后手机被警方扣押，他担心当中的家庭照会外泄，虽然警方不会泄露，但他担忧会被幕后黑手栽赃失去隐私权。

他指出，行动党日落洞区前国会议员黄泉安早前也同样针对有关外套在脸书帖文，但却未被投报对付，因此他怀疑报案者是来自行动党。

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“我的帖文并未指有关外套是因贪污才有能力购买，也没说外套价格远在某人的经济能力范围外，我只说希望可以多关心基层党员。”

他说，有政治前辈告诉他，新政府如今用铁腕政策对付异议者，他母亲和妻子也担心他，劝告他尽量不要得罪“得罪不起的人”。

“这是政治报复，我促请报案者或幕后黑手，不要公器私用，滥用警方压力打击言论自由，我绝不会妥协。”