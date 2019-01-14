大马羽球超级赛‧不想让本土球迷失望‧陈炳顺吴柳莹至少要闯8强 炳顺直言，在自家门口作战，并不想让本土球迷失望。因此，他希望在大马大师赛能至少打入8强：“我们第一次以自由人身分参加本土比赛，可能有很多球迷想要看我们能打到怎样，而且又是在自已主场，球迷肯定对我们有很大期待希望我们有好的表现，所以我们的最低目标是打入8强。

成功卫冕泰国大师赛冠军的大马混双陈炳顺与吴柳莹（左），在训练场上的一举一动都受到关注。

（吉隆坡14日讯）星期日刚刚在泰国大师赛成功卫冕冠军的大马混双“顺萤组合”陈炳顺与吴柳莹，带着积极的心态转战本周的大马羽球超级500赛，并设下闯入复赛的首个目标。

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炳顺直言，在自家门口作战，并不想让本土球迷失望。因此，他希望在大马大师赛能至少打入8强：“我们第一次以自由人身分参加本土比赛，可能有很多球迷想要看我们能打到怎样，而且又是在自已主场，球迷肯定对我们有很大期待希望我们有好的表现，所以我们的最低目标是打入8强。”

顺莹组合去年同样在泰国大师赛拿下新年第一冠，但随后在大马大师赛止步8强。今年，希望他们如果完成目标，历史不会重演。在本次比赛，他们在首圈将迎来入选赛组合的挑战，过关应不成问题，进入16强料对阵中国组合鲁恺与陈露，若再挺进，就可能与前国家队队友吴顺发与赖洁敏上演阋墙，争夺半决赛资格。

顺莹双蔚互相指导成佳话

炳顺与柳莹转当自由人后，确实有在心态上发生改变，他们这次在泰国夺冠后就马不停蹄返马，只休息几个小时，早上就现身亚通体育馆进行适应场地训练，目的就是为了更早适比赛环境，为周二开始的赛事备战。

此外，职业球员必须更自律，而且在外参赛也已无国家队的资源，这造成他们发挥出互助精神。上周的泰国赛，同样退出国家队的男双“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强就当起顺莹在比赛中的教练，顺莹亦回报同样的协助给双蔚，成为一时佳话。

对此，炳顺说：“蔚昇与蔚强也是球员，懂得我们在场上需要指导的地方，同时，我们的打法和战术相似，都是一前一后，所以他们的临场指导，对我们有不小的帮助。而我们担任他们的临时教练，肯定同样有帮助。但在本次大马赛，双蔚会否在我们比赛时坐在我们身后，还要再讨论。”

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炳顺：自由人需更有纪律

“自由人出去比赛只有几个人，我们肯定需要互相帮助。未来比赛，我们可能会请教练，但请教练费用不少，需从长计议，而目前我们还没有足够预算请教练随我们出国比赛。”

“自由人与国羽球员其实分别不大，只是自由人要自己安排行程、机票与酒店等，国家队与自由人都一样面对压力，但自由人需要更有纪律。”