【暖势力】中国四代同堂短片火红．全球掀“叫妈”热潮 中国人深信，只要一家大小齐整，即使面对任何困境，仍可迎难而上。近日，中国热传一段四代同堂的短片，影片洋溢着家族欢乐气氛，并且火到了国外，在全球掀起“挑战”热潮，网民纷纷拍下家中几代同堂的幸福影片，上传网络。

“四代同堂”短视频火遍全球，中国式亲情暖哭外国网民。

（中国．北京14日综合电）中国人深信，只要一家大小齐整，即使面对任何困境，仍可迎难而上。近日，中国热传一段四代同堂的短片，影片洋溢着家族欢乐气氛，并且火到了国外，在全球掀起“挑战”热潮，网民纷纷拍下家中几代同堂的幸福影片，上传网络。

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网上流出的四代同堂影片，是中国一名网民在抖音平台上发布的，片长15秒。视频里，从青春活泼的孩子到步履蹒跚的耄耋老人，四代人在一声声“妈”的叫唤声中，依次出场。

开始先由一名小女孩在家中大叫妈妈，母亲“欸”一声回应，然后从镜头外走入镜。女孩母亲继而以同样方式叫来祖母，最后祖母叫来曾祖母。镜头前4人都满面笑容，洋溢着无限欢乐气氛，不少网民感动得热泪盈眶，也有网民被感染，纷纷模仿拍片。

影片及其他同类影片后来被美国网媒《Buzzfeed》网编曹凯西（Kassy Cho）发现且转发到推持，影片演化成“挑战”潮，吸引外国网民模仿，连外媒也竞相报道。

《赫芬顿邮报》：中国家庭温情视频席卷网络；澳汌广播公司（ABC News）：中国健康向上的“四世同堂”短视频暖化网民心。

外国媒体是这样介绍这一系列可爱视频的：“概念很简单，每则视频一开始是小朋友叫出爸爸或妈妈。然后爸爸或妈妈笑着走进屋来，再转身叫出自己的爸爸或妈妈。后者接着再唤出自己的父母。最后，当曾祖母或曾祖父笑呵呵地走进画面时，你也会情不自禁跟着笑起来。”

外媒赞充满正能量

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不少外媒大赞“四世同堂”视频挑战传递的积极意义。

澳洲广播公司认为之前不少风靡网络的视频挑战都比较无厘头，但这次起源于中国的“四世同堂”则充满了正能量。

美国科技网站Mashable也说：“四代同堂”就是我们在2019年想要的正能量。”

有外国网民留言说：“中国这一点确实值得称赞，人们都有很强的家庭观念，这真是个有意义的挑战视频，干得漂亮！”“多希望我们一家也能拍这样的视频，我想念在天堂的你们呀。”“太幸福了，我也想我的奶奶了。”

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现在，“四代同堂风”已经席卷了外国社交媒体，外国网民们也纷纷效仿起来。还有不少网民晒出自己家的“四代同堂”全家福。

亲情本就可贵，四代同堂更是难得。那些我们习以为常的情谊，其实无比重要。正如网民所说，“如若亲人健在，请一定要珍惜啊。”

珍惜眼前的亲人，过年过节多回家看看。

听听长辈的唠叨，坐着聊聊天，享受这相聚的时光吧。