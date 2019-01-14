贸易争端 全球降温‧亚股倒地 港股最伤 中国公布2018年全年及12月贸易数据；投资者关注本周稍晚的关键企业财报，以了解全球经济降温状况，在投资情绪降温之下，亚洲股市今日几近全线下跌，马股盘中一度滑落10.95点。

（图：美联社）

（吉隆坡14日讯）中国公布2018年全年及12月贸易数据；投资者关注本周稍晚的关键企业财报，以了解全球经济降温状况，在投资情绪降温之下，亚洲股市今日几近全线下跌，马股盘中一度滑落10.95点。

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富时综指以1683.05点报开，随后节节败退到全天最低的1674.67点，最终以1676.16点挂收，全天走低7.06点或0.42%，延续开年以来的波动表现。

菲律宾逆市上扬1.5%

亚洲股市几近全倒，唯独菲律宾不跌反起，上扬1.52%。香港跌幅居前，达1.38%；中国也下跌0.71%；澳洲股市开盘持坚后转为下跌，最终下挫0.03%。

由于日本市场恰逢公共假期，今日亚洲时段市场流动性一般而言会较清淡。

市场聚焦中国贸易数据，近期有迹象显示中国经济动能渐失，且中国政府打算调降2019年经济增长目标。

中国公布的贸易数据显示，2018年以美元计价的出口创2011年以来最大增幅；中国12月以人民币计价出口按年增长0.2%，以人民币计价进口按年下降3.1%，12月贸易盈余为人民币3949亿9000万元。

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本周震荡料加剧

美中贸易战已影响价值数千亿美元的商品流动，并打击全球金融市场。虽然双方谈判已进行数月，但进展细节不详。

乐天证券分析师杜艾德指出，随著一些影响市场信心的关键议题接近决定点，投资者预期本周市场震荡将加剧。

“预期情绪将继续主导市场方向，交投焦点紧盯多项影响市场的议题最新发展。”

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美停罢 英脱欧

前景雪上加霜

投资者还关注美国政府关门进展。现在美国政府关门已经进入第24天，目前仍看不到解决方案。

令前景更加蒙阴的是，英国走在一条极不确定的道路上，英国议会周二将对脱欧协议进行表决。

所有这些因素上周都影响市场，美国股市3大股指周五收盘变动甚微，投资者在重要风险事件发生前重置仓位。

美元指数小幅下跌0.1%，至95.57，此前连续两个交易日上涨。马币兑美元走高，下午5时报4.0970令吉，上周五为4.0940令吉。

澳元兑美元从上周五触及的一个月高位0.7235美元下滑0.1%，澳元是衡量全球风险人气的关键指标，也是人民币的流动性替代对象。

大宗商品市场，油价延续上周五的跌势，因投资者对全球经济放缓感到担忧。亚洲盘中，纽约原油期货跌0.66美元，至59.82美元；布兰特原油期货下滑0.64美元，至50.95美元。