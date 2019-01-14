公民组织：免遭人话柄．派津贴须有完整机制 金马仑补选出现贿选疑云，净选盟2.0认为政党支付汽油津贴给志工不算是贿选的说法也引起众说纷云，但公民组织认为，虽然派发交通津贴给志工没问题，不过必须要有完整的派发机制和记录。

（八打灵再也14日讯）金马仑补选出现贿选疑云，净选盟2.0认为政党支付汽油津贴给志工不算是贿选的说法也引起众说纷云，但公民组织认为，虽然派发交通津贴给志工没问题，不过必须要有完整的派发机制和记录。

广告

大马人民之声董事柯嘉逊博士认为，无论发给志工的津贴款额是多少，应该都要有一个完整且专业的处理与派发。金马仑补选身穿希盟红色T-恤的女子派钱的照片，看来应该以更专业的方式派发，避免遭人话柄。

“从曝光的照片看来，没有人知道派了多少钱？把钱发给了谁？”

他受询时对星洲日报强调，就算是很小的数额，政党也必须谨慎专业的处理，例如应该有收据、收款人记录等。这样才能清楚的提呈竞选开销报告给选委会。

他说，只要竞选总开销没有超过选委会所规定的总额，发给志工的津贴有完善记录，金马仑补选发给志工通津贴是没问题的。

派发物品给选民是贿选

他表示，除了派钱可能引发贿选的嫌疑，政党必须谨慎处理之外，在竞选时期派发物品给选民也不应该发生，因为这也是贿选的一种。

广告

他坦言，在过去的几场补选，希盟的候选人确实涉嫌派送物品给选民。

“我认为这种情况也不应该发生。”

社交媒体日前疯传一名穿着希盟红色T-恤的金发女子在一个场合派钱的照片，引起热议，国阵领袖非议疑是贿选，也有人指责希盟对派钱动作有双重标准。不过希盟已经澄清是派给志愿工作人员的汽油费。

净选盟2.0总干事叶瑞生说，只要付钱的目的是清楚付给志工工作而不是买票，就算是付给选民也不会构成贿选。

广告

他受询时对星洲日报说，在金马仑补选希盟被指涉及贿选的课题上，首先要确认派钱是不是贿选。如果只是付钱给志工支付汽油钱，并不是贿选。

他说，志工也有可能是选民，但若确认他是竞选团队的工作人员，给钱是支付他的工作，就算是选民也不构成贿选。

付钱的目的很重要

“付钱的目的很重要，若是付给他插旗、挂布条，那是他的工作职责。”

他说，竞选一定会有开销，只要有关款项清楚记录在竞选开销账目内，阐明是用在志工开销，最后提呈给选委会，那是没有问题的。

至于有人指责希盟在这件事双重标准一事，叶瑞生表示，净选盟过去的报告已经清楚的列明，付钱给选民要求把票投给他，才算是贿选。

欢迎提供买票新证据无论如何，他说，若有人认为这起事件是双重标准，他欢迎公众提出希盟派钱买票的新证据，并向警方和反贪会投报。

“第二，若有证据证明希盟派钱是为了选票，对像是选民而非工作人员，那公众也可以向警方展开投报。”