“给义工津贴没违法”．马诺佳兰：钱将纳竞选开销 针对希盟在金马仑国席补选陷贿选疑云，希盟候选人马诺佳兰指出，当天派钱给义工并没有涉及选票回馈，那只是给义工的交通津贴，在法律上并没有违法。

（金马仑14日讯）针对希盟在金马仑国席补选陷贿选疑云，希盟候选人马诺佳兰指出，当天派钱给义工并没有涉及选票回馈，那只是给义工的交通津贴，在法律上并没有违法。

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不确定获补贴者是否选民

不过，他不确定这些获得补贴的原住民是不是选民。

网络昨天流传一些照片，其中一张照片显示身穿希盟红色T恤的金发女子在一个场合派钱的照片而掀起热议，昨天希盟日莱行动中心副主任阿尔恩及行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥已分别澄清，那只是给予从内陆到来助选的原住民义工的汽油补贴，这些原住民分别是60辆摩哆车骑士，而有关女子只是给予他们每人20令吉。

马诺佳兰今天否认这过程涉及任何威胁及贿选，因此并非问题。他重申，那笔派出去的钱将纳入竞选开销，并会提呈予选委会，那并没有犯法。法庭裁决有说明，给钱选民以获得选票才是违法，那才是贿选。

他认为反对党不必浪费时间报警，倒不如趁这竞选期，以廉洁的方式竞选，以有个干净的选举。

他说，如果选举活动的开支不超过1954年选举罪行法令中所阐明的20万令吉，那将不是问题。

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从内陆到金马仑助选

义工获补贴20“车马费”

据了解，引起贿选疑云的的网络照片是在提名日（12日）当天拍摄。当时希盟领袖与一班助选义工一起到金马仑丹那拉打一个地方一起用餐，一些领袖也有在现场发表谈话，以激励及鼓动士气。

据悉，由于当中有些原住民义工是从内陆到来助选，离开金马仑偏远，所以就补贴他们20令吉的“车马费”。至于当时派钱的女子维妮莎是一名来自亚庇的杜顺─旁遮比人，她主要是协助希盟在补选期间深耕原住民区，因此竞选期都会在内陆的原住民部落助选。

根据林吉祥昨天的文告，维妮莎是从2014年起就担任“马来西亚之梦”概念（Impian Malaysia）的义工，是一名大众传播系的毕业生。