去年挫31% 今年料胜出‧中小股轮流炒作 马股“红包”行情发动，分析员认为，随著外围情绪渐明朗化后，2018年惨兮兮的中小资本股项浮现轮流炒作迹象，新一波涨势蠢蠢欲动，2019年表现有望洗去颓风。

（图：美联社）

（吉隆坡14日讯）马股“红包”行情发动，分析员认为，随著外围情绪渐明朗化后，2018年惨兮兮的中小资本股项浮现轮流炒作迹象，新一波涨势蠢蠢欲动，2019年表现有望洗去颓风。

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开年至今，小资本股指数从11217.68点涨至11949.67点，上扬731.99点或0.52%，表现胜于富时综指；综指今年由1690.58点跌至1676.16点，下挫14.34点或0.85%。

二三线股受青睐

值得注意的是，上周数据显市，马股每日平均交投量从18亿股大幅提高至28亿3000万股，平均成交值却只由12亿令吉增至22亿6000万令吉；交投量激增，而成交值却不显著提高，代表投资者目前青睐低价二三线股及小资本股。

Fundsupermart高级分析员李志勇接受《星洲财经》电访时表示，美国股市已经连续多个交易日处于上涨，从技术层面来看，显然已经重回上涨趋势，在利好氛围带动下，马股也能从中受惠。

“从过往数据来看，中小资本股指数每呈现双位数跌幅时，隔年可迎来强势反弹，而2018年，小资本股指数跌幅多达31%。”

李志勇补充，过往大型股项跌幅为5至6%，中小型股的跌幅就是双位数，这代表中小型股的容易受到市场情绪操控。随著外围较为明朗化后，中小型股也可从中受惠。

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“2018年中小资本股的业绩表现相当不错，不过受到诸多利空因素影响，包括中美贸易战、政权更迭、审视基建合约等。这些因素影响了交投情绪，以致中小资本股大挫，这也为中小资本股今年带来强势反弹的条件。”

建筑股涨幅最明显

李志勇认为，诸多领域中，建筑股项的涨幅最为明显，因建筑领域所有的利空事项在去年已经出尽，而当下并没有利空消息，稍微的好消息，多少可激励建筑领域走势。如早前市场传言，东海岸衔接铁道（ECRL）可能会重新动工，这有利于建筑领域。

“虽然规模可能不比之前来得大，但最起码是为建筑领域注入强心剂。”

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他说，大马基建发展尚未完善，相信未来政府释出工程，可完善大马基建设施。

达证券表示，随著油价走强及美元转弱，有助于马币走势，且上周最后3个交易日，外资由卖转卖，可能迎来涨潮。不过，蓝筹股在上周已经迎来涨势，本周上涨潮戏码可能由小资本股“主演”。

外围方面，中国与美国即将在本月杪展开税务洽谈，达证券认为，美国已经感受到贸易战所带来的负面影响，相信双方在这一轮洽谈，并不会让大家失望。

英推进脱欧市场焦点

达证券也提醒，本周英国将继续推进脱欧程序，这将成为市场焦点所在，投资者务必谨慎看待最新进展。