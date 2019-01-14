破冠军荒迎本土赛事‧双蔚专注再争誉 蔚昇与蔚强上一次夺得国际赛冠军，已是2016年迪拜年终总决赛，时隔两年打破冠军荒，让他们难掩喜悦之情，这是他们转当自由人后的首个赛事，他们也争气打响头炮拿下冠军，踏出稳健的第一步。

刚刚在泰国大师赛夺冠的大马头号男双“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强（左）轻松备战。（图：星洲日报）

（吉隆坡14日讯）刚刚在泰国大师赛打破两年国际赛冠军荒的大马头号男双“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强勇于迎接挑战，希望能在本周二掀战的大马超级500赛保持专注，在自家门口取得佳绩。

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蔚昇与蔚强上一次夺得国际赛冠军，已是2016年迪拜年终总决赛，时隔两年打破冠军荒，让他们难掩喜悦之情，这是他们转当自由人后的首个赛事，他们也争气打响头炮拿下冠军，踏出稳健的第一步。

蔚強：不管何時都想贏球

蔚强说：“首先，我们很开心能在两年后再次拿到冠军。其次，我们作为职业球员一样对成绩有所要求，我们不管何时参赛，目标都是赢下比赛，这从以前到现在都没有改变。只是我们离开国家队后才拿到冠军，这或许有点运气。”

不过，蔚强坦承，大马大师赛才是今年首个集合顶尖高手的赛事，而众所周知，超级500赛的竞争非常激烈，所以他们在今年第2项赛事的挑战比起刚夺冠的泰国赛更大：“我们必须在大马赛继续保持专注，在泰国赛夺冠已是昨天的事了，今天是全新的一天。”

去年在大马大师屈居亚军的双蔚，今年在首圈迎战入选赛组合，对手可能是中国的黄凯祥与王泽康，次圈就可能硬碰印尼前世界冠军莫哈末阿山与亨德拉或韩国球星李龙大与金基正。蔚强对此表示：“从签表来看，我们的首圈就不容易应付，所以我们必须保持专注。”

马不停蹄赶回国适应赛馆

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星期日下午才刚刚在结束泰国大师赛决赛的蔚昇与蔚强，今天一大早7点就出现在武吉加里尔吉隆坡体育城亚通体育馆进行适应场地训练。蔚强在训练结束后透露，他们在比赛结束后赶搭班机返马，在凌晨1时30分才回到家中。

蔚强说：“我们想尽可能赶回来进行赛前的场地适应训练，我们希望身体能尽快恢复体能，因此我们必须注意休息和饮食等等。虽然我们每年都在这个场馆有比赛，但场地的风向等，每次都不一样，所以赛前适应场地的训练还是有必要进行。而且我们训练流汗后，身体也会更快恢复。”

另一方面，蔚强也表示，他们仍在寻找赞助商，一切都还在商讨阶段，他们会在有最终结果后才对外公布。

大马羽球超级500赛

日期：1月15日至20日

地点：武吉加里尔亚通体育馆

15日赛程

11.00am各单项入选赛，部分混双正赛首圈

（门票：首日入场免费）