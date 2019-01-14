赛沙迪：希盟被指派钱贿选．“交选委会反贪会查” 希盟青年团团长赛沙迪指出，昨日疯传的希盟金马仑补选团队疑似涉嫌派钱贿选的照片，希盟与国阵双方发表了太多说词了，他认为最好还是交由选委会及反贪委会去调查真相。

赛沙迪在金马仑出席与高原青年交流会。（图：星洲日报）

（金马仑14日讯）希盟青年团团长赛沙迪指出，昨日疯传的希盟金马仑补选团队疑似涉嫌派钱贿选的照片，希盟与国阵双方发表了太多说词了，他认为最好还是交由选委会及反贪委会去调查真相。

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也是青体部长的他今日受到马来西亚青年理事会邀请，到金马仑出席“与高原青年交流会”后，在新闻发布会上受询及上述课题时，这么表示。

他表示，从前隶属于首相署的反贪委会如今已是独立机构，所以就交由该会在独立不受影响的情况下，全权调查这起事件。

自行开车到金马仑

他也强调，他今日是以一名青年兼希盟青年团长的身份出席这项青年交流活动，所以自行开车到金马仑，也没有部门官员一同出席活动，以彰显希盟不会滥用政府资源参与补选活动。

他指出，今日和金马仑的青年交流后，发现许多年轻人希望政府能够提升这里的体育设施，尤其许多学校都没有草场，难以进行体育活动。另外，他发现这里的年轻人都能提出很有建设性的看法。