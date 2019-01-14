阿占峇基：接获投报．反贪会查派钱事件 反贪会副主席（行动）拿督阿占峇基证实，反贪会已经接获希望联盟涉嫌在金马仑国席补选进行贿赂的投报，且会针对案件展开调查。

（吉隆坡14日讯）反贪会副主席（行动）拿督阿占峇基证实，反贪会已经接获希望联盟涉嫌在金马仑国席补选进行贿赂的投报，且会针对案件展开调查。

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阿占峇基透过WhatsApp接受《星洲日报》询问时指出，霹雳州反贪会将负责跟进此事以做进一步的调查。

无论如何，他拒绝针对派发交通津贴是否属违法作出更进一步的评论。

日前闹得沸沸扬扬的“希盟派钱给原住民”事件，行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥首度坦承，希盟在金马仑补选提名日当天的确是派钱给原住民，不过那仅是20令吉的“摩哆车津贴”。

曾指付交通费也违法

阿占峇基在2017年9月曾接受《星洲日报》专访时指出，凡是涉及金钱活动如支付交通费给选民回乡投票，也算是违法行为。

阿占峇基当时指出，根据选举法令，候选人或政党人士付钱，即使是付50令吉给选民要求投选他，这种行为也会构成行贿罪；但若是政治人物给予贫穷人家援助则不算贿赂。

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“举例说，如果某政党领袖在选区内分派白米或捐款给贫穷人士，不算是行贿。”

他指出，在竞选期间，每个政党可以向选民许下各种承诺，如竞选宣言涵盖的承诺，包括兴建屋子等，这并不算是贿赂。