阿克巴促选委会反贪会警方．对付涉金钱政治者 大马国际透明组织主席拿督阿克巴敦促选举委员会、反贪污委员会以及警方采取行动，对付涉嫌在金马仑国席补选中进行金钱政治的任何人士。

（吉隆坡14日讯）大马国际透明组织主席拿督阿克巴敦促选举委员会、反贪污委员会以及警方采取行动，对付涉嫌在金马仑国席补选中进行金钱政治的任何人士。

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阿克巴今日发表文告表示，执法人员应该密切监督所有候选人及其所属政党的竞选活动，确保没有人违反竞选活动的规则和条例。

“尤其是被视为买票的行为，必须根据1954年选举犯罪法令、2009年反贪法令或刑事法典对付任何违例的人士。”

阿克巴认为，选委会或其他执法单位必须遵守规定，对违反选举法令的候选人采取坚决和迅速的行动。

他补充，根据选举犯罪法令第15（A）条文，候选人必须记录竞选期间的所有开销费用，竞选开销不得超过20万令吉。

他指出，选举犯罪法令第10条文阐明，任何人承诺将给予金钱、贷款、礼物或雇佣予选民，企图影响选民投票倾向将构成贿赂罪。

须对金钱政治零容忍

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阿克巴强调，朝野政党都必须对金钱政治采取零容忍态度。

他认为，倘若当局未能对违反选举法令的人士采取行动，将导致选委员等相关的执法单位以及选举过程的可信度受到公众的质疑。

阿克巴表示，金马仑国席补选竞选期期间，滥用官方的权力和机制行为应该完全被禁止。

“所有候选人及其支持者必须在法律允许的范围内开展竞选活动，所有执法机构必须确保我们的民主进程，落实自由，清洁和公平的补选。否则，我们的“新马来西亚”口号将变得空洞。”