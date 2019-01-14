大马赛开启卫冕征程‧安赛龙：非热门也要争冠 被列为第5种子的安赛龙本次大马赛身处的上半区，基本就是丹麦与日本球员的对决。安赛龙首战对垒坂井一将，次圈的对手则是队友维廷胡斯与常山干太之间的胜者。如能闯关，8强将上演新生代球王对决，与如日中天的日本新天王桃田贤斗争夺半决赛席位。

提前来大马备战的丹麦名将安赛龙，自信本身具备夺冠的实力。（图：星洲日报）

（吉隆坡14日讯）前丹麦世界第一男单安赛龙将在本周的大马超级500赛开启卫冕征程，他直言自己不是夺冠大热门，不过，他仍对自己有信心，一定会尽全力去争夺冠军。

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8强有望硬碰桃田

被列为第5种子的安赛龙本次大马赛身处的上半区，基本就是丹麦与日本球员的对决。安赛龙首战对垒坂井一将，次圈的对手则是队友维廷胡斯与常山干太之间的胜者。如能闯关，8强将上演新生代球王对决，与如日中天的日本新天王桃田贤斗争夺半决赛席位。

与丹麦羽总陷入未解纷争的丹麦球员，周一仍有大班人马现身亚通体育馆进行适应场地训练，只是少了以往的丹麦国家队总教练佐纳森在场督军，而前世界冠军安赛龙赛后也一如既往地亲切接受媒体访问。

对于自己在大马大师赛的卫冕前景，安赛龙说：“我其实没有过于关注签表，但我知道我的1/4区有很多日本球员，我也开玩笑觉得自己好像参加了全日本赛。我知道这次会是很艰难的比赛，我会一场比赛接一场比赛去应付，我也知道媒体对这样的说词感到闷了，但这就是球员必须面对的现实。”

对自己有信心为赢球根本

“我知道自己如果表现很好，我绝对有机会夺得冠军，但即使本次大马赛没有中国的林丹和大马的李宗伟参赛，签表也还有很多很好的球员。而从过去的比赛来看，大家也不会看好我夺得冠军。”

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“不过，我仍相信自己能赢，你必须对自己有信心，相信自己能做到，我会尽全力做到最好。”