林吉祥建议邀选委会NGO监督．“候选人每天呈报开支” 行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥建议，金马仑国席补选国阵和希盟候选人每天公布补选支出，并邀请选举委员会和非政府组织监督他们的日常竞选活动。

（吉隆坡14日讯）行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥建议，金马仑国席补选国阵和希盟候选人每天公布补选支出，并邀请选举委员会和非政府组织监督他们的日常竞选活动。

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他向国阵候选人南利喊话：“金马仑国会选区约有30个投票区，让国阵和希盟候选人每天呈报这30个投票区的选举开销，你会同意吗？”

林吉祥今日发表文告说，希盟和国阵的补选运作中心可呈交每日的补选活动行程，让选委会和非政府组织代表，如净选盟前来监督每名候选人的日常竞选活动。

让金马仑补选成为典范

“按照这样的安排，以及每天报告候选人的选举开销，我确信，我们将为马来西亚以至于全世界带来自由、干净和公平选举；我也邀请南利让金马仑补选成为未来所有全国大选和补选的典范。”

他说，有人企图通过指责行动党和希盟在补选中涉及买票，转移人们对金马仑补选原因的视线。

“反观在上届大选期间，涉及金钱政治、买票和腐败选举行为，导致选举结果被宣判无效。”