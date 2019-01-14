苏添来：独委会检讨管理架构‧“要求废HRDF太仓促” 马来西亚厂商联合会（FMM）会长拿督苏添来认为，目前要求废除人力资源发展基金会（HRDF）属仓促的决定，因为独立监督委员会正检讨该基金会的管理架构，并暂代董事会及管理层的角色。

（八打灵再也14日讯）马来西亚厂商联合会（FMM）会长拿督苏添来认为，目前要求废除人力资源发展基金会（HRDF）属仓促的决定，因为独立监督委员会正检讨该基金会的管理架构，并暂代董事会及管理层的角色。

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他发文告表示，该会认为近期爆出滥用资金购买产业，即没有按照正常程序管理公共资金属非常严重的问题，不应该发生。

“尽管如此，我们认为在独立监督委员会给于审查结果及建议后，必须采取更严格的管理措施、加强管制和管理结构，以确保不会有涉及人力资源发展基金资产的盗用或不当行为。”

他说，更重要的是，针对所给予的结构及管理建议进行全面改革、重新调整，过去的错误将作为借鉴，以达到基金会的目标，即满足各领域人力资源发展及培训的需求。

他表示，人力资源发展有限公司（PSMB）应该集中精力引领人力资源发展，以确保有足够的劳力来应付现有及未来的人力资源需求。