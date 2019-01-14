华裔贩商微贷开跑‧林冠英：可到BSN申请 财政部长林冠英宣布，3000万令吉“华裔小贩微型贷款”及5000万令吉“华商中小型企业微型贷款”已从1月1日起正式开跑，有意借贷的民众即日起可在全国400家国民储蓄银行（BSN）各分行申请贷款。

（布城14日讯）财政部长林冠英宣布，3000万令吉“华裔小贩微型贷款”及5000万令吉“华商中小型企业微型贷款”已从1月1日起正式开跑，有意借贷的民众即日起可在全国400家国民储蓄银行（BSN）各分行申请贷款。

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他指出，为协助民众解答有关微型贷款的疑问，财政部委任财政部长办公室2名谙中文的特别官员处理相关咨询。2名官员分别为杜炎祗（电话：012-2761681）以及赵凯彦（电话：019-7705695），民众可在早上9时至下午6时期间联系他们。

林冠英今日发表文告说，有意借贷者可从1月起向国民储蓄银行申请“华裔小贩微型贷款”和“华商中小型企业微型贷款”，年利率为4%，无需通过任何中介，亦不需缴付任何佣金。

“这2项微型贷款已编列在2018年预算案之内，即便去年509我国历经政权转移，有关项目一样继续获得拨款。

和过往不同的是，这笔国家拨款不再交给马华旗下的自立合作社（KOJADI），而是输送到国民储蓄银行，由该银行来承办借贷事项。”

他认为，政治与经济商业必须分开，如此国家才能健康成长，经济百花齐放。

林冠英说，“华裔小贩微型贷款”和“华商中小型企业微型贷款”将分别提供5000令吉至最多5万令吉贷款予全国各地的华裔小贩或华商，依据他们的能力与需求获得相应的贷款便利，以协助他们周转或拓展生意。

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他希望透过2项微型贷款提升业者的竞争力，以在2019年拥有更好的表现，为大马经济做出贡献。