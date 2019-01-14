阿兹莎：LPPKN诊所“玫瑰计划”．B40可登记验子宫颈癌 副首相兼妇女及家庭发展部长拿督斯里旺阿兹莎宣布，国家人口及家庭发展局（LPPKN）全国49家NurSejahtera诊所将会提供“玫瑰计划”的子宫颈癌检测服务，欢迎30岁以上的B40低收入群体登记及享有此服务，减少大马的子宫颈癌病例。

胡燕玲（左）向杨巧双（右起）、祖基菲里及旺阿兹莎解释女性可如何进行自我采取化验样本，供医疗人员进行HPV DNA检验。（图：星洲日报）

（吉隆坡14日讯）副首相兼妇女及家庭发展部长拿督斯里旺阿兹莎宣布，国家人口及家庭发展局（LPPKN）全国49家NurSejahtera诊所将会提供“玫瑰计划”的子宫颈癌检测服务，欢迎30岁以上的B40低收入群体登记及享有此服务，减少大马的子宫颈癌病例。

广告

她表示，全国仅有12.8%的大马女性已经进行子宫颈癌检验，比世界卫生组织定下的70%目标落差甚远；因此，她希望解决女性对子宫颈抹片检查所产生的恐惧、不适及尴尬的ROSE模式子宫颈检验能鼓励更多女性进行检查，让更多大马女性免受子宫颈癌的伤害。

改善检验方式

所谓的“玫瑰计划”（ROSE），正是以马大医疗中心妇科肿瘤顾问胡燕玲教授为首，旨在剔除子宫颈癌检验障碍（Removing Obstacles to CervicalScreening），根据现有子宫颈抹片检查（Pap Smear）为女性带来的不舒服或不方便作出改善，增加及鼓励我国女性进行子宫颈检验。

胡燕玲教授解释，ROSE计划综合自我采取化验样本、HPV（人类乳头瘤病毒核酸基因分型）检测及网络保健技术，加强本地女性的子宫颈健康。

旺阿兹莎今早见证马来亚大学与澳洲VCS基金会签署备忘录，合资成立非营利企业，结合双方的专业，协助ROSE计划成为及融入国家的子宫颈癌检验计划。

“我有信心，这会协助我们避开隐忧，为大马真正实现一个符合成本效益的国家子宫颈检验计划。”

广告

“这非营利企业将会集合学术界、研究界、政府及私人界的利益相关者，让他们合作并竭尽所能地在马来西亚根除子宫颈癌。”

她在致词时鼓励女性进行子宫颈癌检验，而这个检验适合30岁以上的女性。她也强调，政府在2019年财政预算案认同须透过HPV DNA检验来检测是否罹患子宫颈癌的检验，因此已经拨款给LPPKN。

料1.4万女性受惠

旺阿兹莎表示，LPPKN的NurSejahtera诊所将为低收入群体的女性提供检验服务，预计将有1万4000名女性受惠。

广告

“HPV DNA检验可以检测是否存在HPV DNA的高风险，检验将使用小刷子或抹棒从子宫颈表面收集细胞样本，这个检验不会感到疼痛，因为只是从子宫颈的表面取得细胞。

“LPPKN流动诊所也将提供醒觉运动和外展服务，到全国各县走动，我呼吁符合资格的女性前来登记。”

发病趋势在35岁增加

她透露，子宫颈癌是大马女性的第三大癌症杀手，名列乳癌（32.1%）及大肠癌（10.7%）之后，共有7.7%的大马女性患上子宫颈癌。

“根据国家癌症注册局的报告，发病趋势在35岁增加，高峰期则是50至74岁，每116名大马女性中，就有1人具罹患子宫颈癌的风险。”

“只有24%的大马女性在初期，也就是第一期的时候被诊断（患上子宫颈癌），但76%的人后期才诊断出来，而2018年大马癌症存活率研究显示，只有46.9%的子宫颈癌患者存活5年，对于这个疾病在大马的高发病率及死亡率，我感到非常难过，这令人难以接受，尤其现在我们已经有工具和方法来防范这个疾病。”

旺阿兹莎也强调，防范工作非常关键，只有提前预防才能停止这个疾病，因此她对于有高达90%的13岁女童已经注射HPV疫苗感到欣慰，这保护了我国女性免受造成子宫颈癌的HPV病毒。

她说，妇女部自2012年也落实了“赶上注射HPV疫苗”计划，让18岁以上且符合资格的女性注射HPV疫苗。自2012年至2018年，共有36万5143名女性免费注射HPV疫苗，其中75%完成3针疫苗的注射。

卫长：抹片检查反应淡

或改ROSE模式验子宫颈

卫生部长拿督斯里祖基菲里表示，随着现有的子宫颈抹片检查反应不甚热烈，没有达到卫生部定下的目标，因此卫生部认为有必要检讨国家子宫颈检验计划，包括将卫生部旗下的医院或诊所提供的子宫颈检验，改为ROSE检验模式。

他强调，就算是已经注射HPV疫苗的女性，也需要进行子宫颈检验。

“卫生部的子宫颈抹片检查目标是40%的女性，但过去5年，2013年至2017年期间只有平均25%。”

他解释，现有的子宫颈抹片检验需要女性每3年做一次检查，这让女性一辈子需进行15次的检查。另外，其他导致子宫颈抹片检查反应不热烈的综合因素，还包括诊所本身缺乏资金及人手。

“很多大马女性不去做检查是因为尴尬、恐惧及没有足够的资讯。”

新计划高费用是挑战

祖基菲里表示，世界卫生组织如今也推荐以HPV检验作为女性检查是否患上子宫颈癌的初期检验，卫生部要采纳这个新做法，则需要重新调整及强化策略，而新计划的高费用也会是卫生部的挑战。

“卫生部要谨慎落实计划，确保每一名女性会从这个新科技中受惠，若女性不前来进行检验，新科技也会没有效果。”

“R O S E计划及其他研究显示，自我采取化验样本的做法获得（参与试跑计划）女性的欢迎。”

ROSE模式自采化验样本

胡燕玲：方便省时免尴尬

胡燕玲教授在汇报会时解释ROSE子宫颈检验的概念，表示ROSE模式一改过去女性在进行子宫颈抹片检验时，必须让医生将棉花棒伸入阴道取得样本进行检验的恐惧、不适及尴尬感。

“ROSE的概念是出自对女性经历子宫颈检验的同理心，也包含了安全保障、隐私保护及维护自尊，这将鼓励更多女性愿意及乐意接受子宫颈检验。”

她解释，ROSE的模式是自我采取化验样本进行HPV检验，并综合智能手机应用程式带来的便利，让女性在进行子宫颈检验时更加方便及省时。

短讯发送检验结果

胡燕玲表示，女性可以自我采取化验样本，女性将收到短讯，得知检验结果呈阳性或阴性，自己是否患上了子宫颈癌。

“HPV测试乃经实验证明，精准度高，为女性及他们的家人带来更大的保障，而这个争端的准确度经改良后，也能大大减少女性一生中必须经历检验的次数。

“ROSE的独特在于网络保健这个元素，充份运用了手机科技及VSC基金会的canSCREEN公共健康管理平台，让女性无论在政府或私立诊所检验后，专业的医疗人员能毕生跟进女性的身体发展。”

她表示，卫生部属下的5所诊所在2018年试跑了ROSE计划，在4188名参与者中，99%的女性倾向于自我采取化验样本的方式，这也证明大马女性整体认为这个新的样本采取方式比较能获得接受。

其中，有5%女性的检验结果不寻常，有3人证实患癌，并进行适当的治疗。

不加重医护人员负担

“数据页显示在参与这个试跑计划的专业医疗人员中，ROSE模式的使用率高，他们也认同这个计划的潜力，在增加女性前往诊所进行检验的同时，也不加重医护人员的工作负担。

“这个试跑计划结果，肯定了ROSE是提升我国子宫颈癌检验率的正确方案。”

胡教授也表示，如今大马已经达成了90%的15岁少女已注射HPV疫苗的目标，下一步就是要达到世界卫生组织的标准，即70%介于35至45岁的女性进行了HPV检验。

至于ROSE子宫颈检验的费用，胡教授表示私立诊所的收费各异，综合政府诊所的收费，进行检验的费用介于100至300或400令吉。