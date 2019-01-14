税收局：官员收集资料‧扮客网购查漏税网商 所有网商看过来。内陆税收局首席执行员拿督斯里沙宾宣布，该局一批官员在社交媒体上乔装成客户，向网商询问商品或服务的售价，再获取网商银行户头资料后，追查他们是否有报税。

沙宾（中）吁网商积极响应“自愿申报计划”，以免遭鉴定逃税或漏税后被罚款。左为黄国成。右为苏联成。（图：星洲日报）

（八打灵再也14日讯）所有网商看过来。内陆税收局首席执行员拿督斯里沙宾宣布，该局一批官员在社交媒体上乔装成客户，向网商询问商品或服务的售价，再获取网商银行户头资料后，追查他们是否有报税。

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沙宾也说，该局从纳税人的资产，及所呈报的纳税表格中，鉴定了逾8万名个人与公司纳税户头属于“资产与报税不符”，并已发函要求他们重新汇报。

他今日出席由毕马威（KPMG）举办的座谈会后，在新闻发布会上回答星洲日报的提问时说，网商的征税额，与一般个人及商业征税额相同，属于一般商业收入。

他说，凡是涉及漏报收入的网商，可以把握政府推出“自愿申报特别计划”（SVDP）期间，向该局自首，以便罚款享有减免优惠，否则一旦被查证逃税，将面对最高300%的罚款。

监督个人社媒炫富

该局官员也监督个人在社交媒体上“炫富行为”，但只要他们能证明收入付得起奢侈品及奢华生活模式，该局就不会干涉，也不会插手他们的贴文。

“确实，税收局有一批官员在各个社交媒体平台包括脸书、推特等收集网商资料，他们会乔装成客户向网商询问商品与服务价格，他们一般都有银行户头，官员获得户头后，再追查他们是否有依收入报税。”

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“这批乔装成客户的官员会一直在社交平台留意并收集所有网商的资料。”

陪同出席者包括财政部长特别官员拿督黄国成、毕马威税务风险管理执行董事苏联成等。

自愿申报计划享罚款折扣

沙宾鼓励过去从未报税，或者逃税的网商积极响应上述自愿申报计划，在限期内缴足税率，也可享有罚款折扣。

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他说，这项自去年12月开始的自愿申报计划，迄今获得积极回应，纳税人也可以使用电子报税机制，响应这项自愿申报计划。

“反应达到预期目标，当然还有一些纳税人抱持怀疑与观望态度，对我们缺少信心，当然我们也不希望他们在最后期限才赶来填报。”

他劝请纳税人不要等到最后期限才报税，纵使该局将在最后一周延长工作时间，并在周末照常营业，以应付大批前来自愿申报的纳税人。