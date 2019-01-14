AI花市广州登场 广州一年四季繁花似锦，过去1700多年来享有花城美誉，迎春花市更是中国独一无二的民俗景观。自2013年起，广州举办“广州过年花城看花”系列活动，将迎春花市延伸打造成春节期间的城市嘉年华。

（图：互联网）

广州花市办公布己亥猪年新春花市活动安排，AI花市（智能花市）华丽登场，将成众人焦点。

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广州一年四季繁花似锦，过去1700多年来享有花城美誉，迎春花市更是中国独一无二的民俗景观。自2013年起，广州举办“广州过年花城看花”系列活动，将迎春花市延伸打造成春节期间的城市嘉年华。

今年的庆典从1月底起至2月19日，全市设有11个迎春花市。

今年广州AI花市，也有智能花市之意，又与“爱花市”谐音。活动特别邀请19位世界花卉协会的花艺大师，用广州的时令花材，为今年广州花市设计19款年花作品，而他们的“大作”将出现在AI花市里。

除了展示大师们的精心作品，也将设计一个集声光、花艺装置于一体的炫酷“花房”，以供潮人拍照打卡，并在社媒发起“最美AI花照”征集。

今年恰逢中美建交40周年，广州将把海外花市办到纽约。在世界顶级学府哥伦比亚大学，微缩AI版广州迎春花市将原样照搬，向来自世界各地的精英学子和哥大社区居民、纽约市民展示广州城市文化。