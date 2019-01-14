陈发福：文书工作量减轻‧教师可更注意教学 全国教师专业职工会（NUTP）秘书长陈发福说，教育部落实9项减轻教师文书工作的5大倡议后，教师的非教学文书的工作量减轻后，可以把更多注意力放在学生和教学上。

（八打灵再也14日讯）全国教师专业职工会（NUTP）秘书长陈发福说，教育部落实9项减轻教师文书工作的5大倡议后，教师的非教学文书的工作量减轻后，可以把更多注意力放在学生和教学上。

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“我们相信，这项措施能让教师不必再做无关的文书工作，专注教学，同时有更多时间与学生相处。”

陈发福今日接受本报电访时，感谢马智礼愿意聆听他们的心声的意见，让教师回归教书的本职。

他说，教育部一直积极与教专探讨如何简化文书工作，自7月起就针对减轻教师负担课题展开16次讨论。

“我们一直跟教育部长保持联系，并会在2天内再度会面，讨论下一步行动。”

教育部在先前的会议中，鉴定了10个构成教师负担的因素，分别为多样的计划、文件与证据的准备、多样与重叠的应用系统、评鉴与考试、行政工作、工作指示、教学、拨款短缺、政策与规则、学校结构和职位填补的问题。

陈发福说，教师并非在意和抱怨工作量，而是平日有太多“非教学”的文书工作，加重负担之余，也让教师少了面向学生的机会。

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“教育部落实简化文书工作的新措施后，教师们已准备好面对改变。”